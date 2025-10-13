Quería fichar por el Manchester United pero sus dudas me hicieron ir al Chelsea

El extremo de la Lazio, Pedro, habló sobre su transferencia de 2015 al Chelsea y cómo fácilmente podría haber sido el Manchester United al que representó en la Premier League.

José Mourinho y Louis van Gaal eran entrenadores de Chelsea y Manchester United respectivamente en ese momento, y el primero reemplazó al holandés en Old Trafford en 2016. (Imagen: PA)

El ex extremo del Barcelona Pedro admitió que estuvo a punto de fichar por el Manchester United hasta que las dudas en la cúpula del club le llevaron a fichar por el Chelsea.

En ese momento, Pedro era muy solicitado mientras el Barcelona luchaba por encontrarle espacio en su formidable trío formado por Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar Jr. En declaraciones a FourFourTwo, el español recordó que Luis Enrique le dijo que sus oportunidades serían limitadas en Cataluña y que mudarse sería la mejor opción para su carrera.

Después de aceptar la decisión de dejar el club al que estaba asociado desde 2004, Pedro parecía destinado a mudarse a Old Trafford. Sin embargo, el hombre de 38 años ha aclarado por qué el acuerdo fracasó.

«No sé qué pasó entre bastidores, el trato con el United estaba casi cerrado», explicó Pedro. «Tardaron demasiado en tomar una decisión, la temporada estaba a punto de empezar y yo no quería esperar más.

“Incluso jugué la Supercopa de Europa con el Barcelona y marqué el gol de la victoria. Había incertidumbre y miedo.

«El PSG también se interesó por mí, luego vino el interés del Chelsea. Cesc Fábregas actuó como intermediario. [Jose] Mourinho me llamó y dijo que estaban dispuestos a ofrecer más, así que contactamos al United para explicarle la situación, pero no tomaron una decisión clara y elegí irme al Chelsea».

Louis van Gaal era el entrenador del United en ese momento y duraría solo un año más antes de ser despedido luego de la victoria de la Copa FA sobre Crystal Palace en 2016. En cuanto a Pedro, pasaría cinco años en Stamford Bridge, anotando 43 goles y obteniendo 26 asistencias en 206 apariciones para el club.

Pedro marcó dos goles y registró dos asistencias en 15 partidos contra el Manchester United durante su carrera. (Imagen: Manchester Evening News)

Pedro ganaría la Premier League, la Europa League y la FA Cup con los Blues antes de partir hacia la AS Roma en 2020. El español representa a la Lazio en la Serie A desde 2021 y ahora se acerca al ocaso de su carrera.

Esta temporada disputó seis partidos con el Club de Roma, donde logró dar una asistencia.

