25 inversores malasios invirtieron 6,9 billones de rupias en Java Central

Semarang (ANTARA) – El Gobierno Provincial de Java Central (Pemprov Jateng) dijo que hay al menos 25 inversores de Malasia que han invertido capital por valor de 6,9 ​​billones de IDR en esta región.

El gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, dijo el miércoles en Semarang que el plan de inversión se describió en un Memorando de Entendimiento (MoU).

Para fomentar la inversión, dijo, una de las prioridades está en el sector de las energías renovables, especialmente los paneles solares, y el proyecto ha entrado en la fase de orden de trabajo (SPK).

Dijo que hay varios embalses en Java Central que serán objetivos de inversión para paneles solares a base de agua.

Según sus palabras, se cree que esta inversión tiene muchas ventajas, entre ellas el hecho de que la superficie del agua no se evapora fácilmente, lo que permite mantener el estado del embalse, entre otras.

Mientras tanto, el embajador de Indonesia en Malasia, Dato’ Indera Hermono, alentó la cooperación entre Java Central y los empresarios malasios.

El plan de inversión firmado por el MoU es inmediatamente seguido e implementado.

«A nosotros en la embajada nos gusta verificar cada MoU para que realmente se implemente. Si hay algo, podemos ayudar. Además, yo también soy de Java Central», dijo.

Según datos del Servicio Integral de Inversiones y Servicios Integrados de Java Central (DPMPTSP), la realización de inversiones de la provincia en enero-septiembre de 2025 ascendió a 66,13 billones de rupias o el 84,42 por ciento del objetivo anual de inversión de capital.

A este desempeño le siguió una plantilla de 326.462 empleados, la segunda más alta de la isla de Java.