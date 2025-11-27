Pep Guardiola pudo haberle costado accidentalmente al Manchester City un bono ‘increíble’

Pep Guardiola cometió un raro error de selección contra Leverkusen, pero los fanáticos del Manchester City sienten cada vez más que están siendo defraudados

Los aficionados del Manchester City esperan la llegada del equipo

En los primeros años de Pep Guardiola en el Manchester City, un aficionado que no podía permitirse el lujo de ir a muchos partidos pero quería ver a los jugadores de la academia tener una oportunidad, compró una entrada para un partido de tercera ronda de la Copa FA contra Rotherham. El partido tuvo lugar unos días después de lo que resultaría ser una victoria épica por 2-1 sobre el Liverpool en la Premier League, y los fanáticos tenían la esperanza de que se produjeran muchos cambios.

Y eran ocho, para ser precisos, pero además del talento generacional de Phil Foden, también entraron en el equipo jugadores como Kyle Walker, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan y Riyad Mahrez. El City ganó 7-0 y el aficionado se fue mucho antes de empezar a tiempo completo, sin haber visto realmente lo que esperaban, aunque fue un consuelo ver a los Blues ganar todas las competiciones nacionales esa temporada.

Se pueden extraer muchas cosas de esa historia, pero siempre ha sido útil para ilustrar lo fuerte que es Guardiola en cualquier competición. No suele ser tan formidable como en las competiciones de copa, pero nunca se puede descartar. Lo contrario, lo que ocurrió contra Leverkusen el martes por la noche cuando Guardiola hizo 10 cambios para un partido de la Liga de Campeones en el que el City todavía estaba muy lejos de su objetivo de terminar entre los ocho primeros, se sintió sin precedentes.

«Fue la primera vez en mi vida que lo hice y fue demasiado», dijo Guardiola después. Y eso está bien. Al menos él lo ha reconocido, y es su reputación y la de sus jugadores la que debería garantizar que sea algo puntual. Los £1,8 millones que se habrían ganado con una victoria se han perdido, pero el City todavía tiene mucho tiempo esta temporada para demostrar que es mucho mejor que eso y que puede competir por la Premier League y la Champions League.

Quizás el mayor problema para Guardiola es que, si bien su decisión fue única, las experiencias de los aficionados que sienten que el club los está defraudando no lo son en absoluto. Persisten las preocupaciones sobre la atmósfera y la asequibilidad, trasladar a los aficionados como parte de la ampliación de la tribuna norte ha resultado impopular, al igual que la falta de comunicación con los aficionados afectados, y en cada partido en casa hay quejas sobre lo difícil que puede ser transferir entradas si los poseedores de abonos se enferman o de repente no pueden asistir.

La gran mayoría de estas quejas no pretenden causar problemas al club ni darle mala fama, sino simplemente porque a la afición le gustaría verlos mejorar y tratarlos con más consideración en una sociedad donde todo se siente más sombrío desde la pandemia. El fútbol en su mejor expresión puede ser una forma de escapismo, pero si se suma a los problemas de la gente, no es saludable.

Guardiola lamenta que su raro percance en la selección se haya producido en ese contexto, del mismo modo que el club no habría podido anticipar el cerebro galáctico de su entrenador. El resultado final fue que todos los que pagaron para verlo el martes por la noche se sintieron reacios desde el momento en que se nombró al XI. Como dijo más tarde un aficionado: «Pagas un buen dinero, invitas a tu hijo de 13 años a un partido de la Liga de Campeones (en una noche escolar), miras la ficha del equipo, te sientas asombrado y luego ves lo inevitable».

No es la primera vez en el último año que un partido asusta a muchos aficionados. No deberían esperar ganar todas las semanas, pero lo menos que pueden esperar es la aplicación de los mismos estándares que se han aplicado durante la etapa de Guardiola en el City. Si esta derrota significa que el City tendrá un repechaje en lugar de clasificarse automáticamente entre los ocho primeros, ¿se pagará el billete para todos los participantes en el programa de copa?

No lo harán, y no deberían hacerlo, porque en el fútbol te apuntas a un cierto nivel de incertidumbre. Los fanáticos del City lo han visto todo ganar con Guardiola, por lo que no pueden quejarse de la relación calidad-precio durante la última década. Pero mientras los fanáticos sopesan si permanecer en el programa de la copa o comprar un boleto adicional la próxima temporada, la miserable noche contra Leverkusen podría cambiar el pensamiento, y no ayudará a nadie ver que el club pierda esos fanáticos dispuestos y leales.

Irónicamente, las notas del programa de Guardiola del martes se referían a la derrota del Liverpool por 3-0. «La atmósfera que creaste fue especial y mis jugadores estuvieron fantásticos», dijo. «En días como ese, nuestro estadio es un lugar increíble para jugar al fútbol, ​​así que gracias».

El City espera que su sorprendente derrota del martes sea sólo un problema pasajero en una temporada en la que todavía tienen grandes expectativas. Sin embargo, necesitan todo lo que puedan obtener de sus seguidores dentro del Etihad, y necesitan ofrecer mucho más si no quieren privarse de una ventaja invaluable en el futuro.