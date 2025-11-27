Los Bengals anuncian el regreso de Joe Burrow en un nuevo video publicitario

El Bengals de Cincinnati anunció que su mariscal de campo titular joe madriguera está de regreso para su enfrentamiento de Acción de Gracias contra Baltimore. El equipo publicó un video publicitario en su cuenta X con la leyenda «Ha vuelto».

Luego fue retirado oficialmente de la Reserva de Lesionados y pasó a la lista activa. Burrow había estado fuera desde que sufrió una lesión en el dedo del pie en la Semana 2.

El regreso de la madriguera

Madriguera practicó la semana pasada con el primer equipo de los Bengals. ofensiva, lo que lleva a muchos a creer que podría jugar el domingo. Sin embargo, el Los Bengals optaron por esperary en su lugar darle otra apertura al veterano suplente Joe Flacco.

Los Bengals han flaqueado ante la ausencia de Burrow. Terminaron 2-0 en los partidos que él inició, un comienzo inusualmente bueno para el equipo que había tenido problemas para comenzar las últimas temporadas. Sin su QB de Pro Bowl, los Bengals terminaron 1-8.

Burrow fue inicialmente reemplazado por Jake Browningquien tuvo problemas, lanzando ocho intercepciones y sólo seis touchdowns en sus tres aperturas. Después de sus luchas, el Bengals adquirieron al mariscal de campo veterano Joe Flacco en un intercambio con los Browns, renunciando a un intercambio de selección de última ronda. Entrenador en jefe de los Acereros de Pittsburgh Mike Tomlin criticó el intercambio desde la perspectiva de los Browns cuando dijo: «No tiene sentido para mí cambiar a un mariscal de campo en el que piensas lo suficiente como para ser tu titular en el día inaugural por un oponente divisional que está sufriendo en esa área, pero esos son sólo mis sentimientos personales».

Si bien Flacco brindó un impulso ofensivo al equipo, aun así tuvieron marca de 1-5 en sus seis aperturas. Esto fue principalmente el resultado del pobre juego defensivo de Cincinnati. Sin embargo, luego del impulso inicial que brindó Flacco, la ofensiva fracasó al anotar 20 puntos o menos en sus dos juegos anteriores.

Ahora, se ha confirmado el regreso de Burrow y consiguen que su mariscal de campo franquicia reavive el equipo. Antes de ser activado de la Reserva de Lesionados, Burrow publicó una historia de Instagram con la leyenda «Él ha vuelto».

Temporada restante de los Bengals

Con 3-8, las probabilidades de los Bengals en los playoffs son prácticamente inexistentes. Según el Simulador de playoffs de la NFL del New York Times, Cincinnati tiene menos del 1% de llegar a la postemporada. Sin embargo, el simulador tiene en cuenta que Cincinnati probablemente pierda algunos de los seis juegos restantes. En el improbable caso de que ganaran, ese porcentaje aumentaría al 76% de llegar a la postemporada.

El primero es un choque de Acción de Gracias contra el 6-5. cuervos. Los Ravens han ganado cinco partidos seguidos y ahora jugarán contra los Bengals en dos de sus próximos tres juegos. Para Cincinnati, cada enfrentamiento es un juego que debe ganar el resto del camino.

A pesar del importante impulso que Joe Burrow probablemente les dará a los Bengals, deben encontrar una manera de detener las ofensivas contrarias en las próximas seis semanas. Actualmente están últimos en puntos por juego permitidos y yardas por juego permitidos. Tampoco contarán con el receptor abierto Tee Higgins, ya que está fuera con una conmoción cerebral.

De no ganar, Cincinnati tendría su segunda temporada perdedora consecutiva y su tercera temporada consecutiva se perdería los playoffs.