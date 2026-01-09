Video publicado del tiroteo que hirió a tres policías de Rochester – Oficial de la ley

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Rochester, Nueva York – La policía de Rochester publicó el jueves imágenes de una cámara corporal que muestran un violento tiroteo en diciembre que hirió a tres agentes de Rochester y dejó a un sospechoso muerto. El jefe de policía, David Smith, dijo que el video es desgarrador, pero también señaló lo que describió como agentes que actúan con decisión bajo fuego mientras intentan proteger a los residentes y a los demás.

Según Smith, el incidente comenzó alrededor de las 22:15 horas. el 19 de diciembre de 2025, cuando un hombre llamó al 911 para informar que el exnovio de su novia estaba tratando de irrumpir en una casa y posiblemente estaba armado. Los oficiales encontraron al sospechoso, identificado por la policía como Eric Davis, de 38 años, afuera de la casa. Smith dijo que cuando dos agentes se acercaron, Davis sacó un arma y disparó al menos seis balas, alcanzando a ambos agentes a corta distancia.

Poco tiempo después, los agentes se encontraron nuevamente con Davis. Davis inmediatamente abrió fuego e hirió a un tercer oficial en la parte superior del cuerpo. El oficial herido y otro oficial respondieron al fuego y Davis murió en el acto. El jefe atribuyó el mérito a la respuesta inmediata de sus compañeros oficiales, los chalecos balísticos y la atención médica por ayudar a mantener con vida a los oficiales heridos.

Los tres agentes heridos fueron transportados al Strong Memorial Hospital. Un oficial fue dado de alta al día siguiente pero continuó recibiendo tratamiento médico, otro permaneció en el hospital con heridas graves y el tercero fue dado de alta el 24 de diciembre y continuó recuperándose en su casa.

Consejos de entrenamiento de Travis Yates

Los consejos de capacitación se brindan únicamente como recordatorios generales estándar de la industria derivados de prácticas de seguridad comunes y consideraciones de políticas típicas. No se basan en ningún conocimiento previo de este incidente específico, no asumen qué acciones se tomaron y no deben interpretarse como comentarios sobre las decisiones tomadas en el terreno.

Trate las llamadas nacionales como de alto riesgo (amplificadores) hasta que se demuestre lo contrario, especialmente si se denuncian robos y armas. Construya su acceso alrededor de las esquinas y cúbrase, evitando caer en embudos fatales cerca de las esquinas, cercas y patios laterales. Si ve a un sospechoso afuera, mantenga distancia siempre que sea posible. La distancia puede ganar tiempo, pero lo más importante es que reduce el riesgo de un ataque exitoso a las fuerzas del orden. La mayoría de los ataques de los oficiales ocurren dentro de diez pies, por lo que la distancia puede darles a los oficiales una ventaja muy necesaria. Si se produce contacto, dé prioridad a las manos, la cintura y la capacidad del sospechoso para acceder o presentar un arma. Si existe una sospecha razonable de que un sospechoso posee un arma, la acción tiene prioridad sobre la reacción y los agentes deben sacar sus armas al hacer contacto. Si un oficial es alcanzado y el sospechoso es neutralizado, cambie inmediatamente a funciones de rescate, cobertura y atención médica. Las habilidades para el cuidado de heridas y torniquetes son importantes. Durante un evento sospechoso en movimiento, concéntrese en la contención, la coordinación y despeje el tráfico de radio para evitar contactos aislados en solitario.

El Dr. Travis Yates ha sido pionero en el campo del riesgo conductual para ayudar a los oficiales y líderes a identificar, evaluar y articular el riesgo en situaciones inciertas que evolucionan rápidamente. Lea más sobre el marco de riesgo conductual de FOCUS.