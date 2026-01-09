Operación SAR cerrada, 1 hijo del entrenador del Valencia CF declarado desaparecido en la tragedia del KM Putri Sakina

Labuán BajoVIVA – Operación La búsqueda de víctimas del hundimiento del barco turístico Princess Sakina ha sido oficialmente interrumpida. Después de una extensión de dos días, el equipo conjunto SAR cerró la búsqueda de una víctima que aún no ha sido encontrada e identificada. perdido.

Lea también: La navegación turística en el Parque Nacional de Komodo abre mañana, la navegación está prohibida por la noche



El cierre de la operación se llevó a cabo el viernes 9 de enero de 2026, tras los resultados de la evaluación del equipo SAR que había maximizado todos los esfuerzos de búsqueda. La víctima que no ha sido encontrada es hijo de Martín Carerras Fernando, entrenador fútbol femenino B, Valencia CF.

El jefe de la Oficina SAR de Maumere, Fathur Rahman, dijo que la búsqueda se había llevado a cabo exhaustivamente, tanto en el mar como en tierra. Durante los dos últimos días, el equipo SAR incluso peinó la zona de manglares de la isla Serai y las aguas del Parque Nacional de Komodo.

Lea también: Se amplía la operación SAR de KM Putri Sakinah, centrada en la búsqueda de uno de los hijos del entrenador del Valencia que sigue desaparecido



«El desafío que experimentó el equipo SAR fueron las condiciones climáticas de los últimos dos días, donde hubo fuertes lluvias por la mañana y por la tarde. Esto dificultó la búsqueda», dijo Fathur.

Además del clima extremo, las olas altas y las fuertes corrientes marinas también se convierten en obstáculos en las operaciones de búsqueda. Sin embargo, el equipo SAR se aseguró de que todos los procedimientos se habían llevado a cabo de manera óptima antes de decidir finalmente cerrar la operación.

Lea también: La historia de los pescadores de Komodo que encontraron los restos del KM Putri Sakinah que contenían cadáveres



«Hemos cerrado la operación, pero todavía estamos vigilando una que no ha sido encontrada. Con la apertura de los envíos, se espera que mientras caminamos haya señales de víctimas, el equipo pueda realizar una evacuación», dijo Fathur.

El cierre de las operaciones SAR se llevó a cabo oficialmente a través de una ceremonia de clausura en el puerto deportivo de Labuan Bajo. A la llamada asistieron todo el personal SAR de todas las agencias y la familia de la víctima. La atmósfera emotiva fue inevitable, especialmente cuando el padre biológico de la víctima declarada desaparecida fue visto llorando y abrazando al jefe del puesto SAR de Labuan Bajo, Edy Suryono, después de la manifestación.

Durante el proceso de búsqueda, 28 miembros del personal de varias agencias permanecieron en Padar Post durante casi dos semanas. Con el cierre de las operaciones SAR, todo el personal y la marina fueron retirados a Labuan Bajo.

«Declaramos desaparecidas a las víctimas que no han sido encontradas», afirmó Fathur.

Hasta que finalizó la operación, el equipo conjunto SAR logró encontrar a otras tres víctimas, mientras que una víctima fue declarada desaparecida y permaneció en estado de vigilancia si se encontraban señales de la víctima en el futuro.