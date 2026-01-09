Operación SAR cerrada, el hijo de un entrenador del Valencia no ha sido encontrado

Kupang, VIVA – Mucho RAE Nacional ha cerrado oficialmente la operación de búsqueda del extranjero español víctima del hundimiento del KM Putri Sakinah en aguas Labuán BajoWest Manggarai Regency, East Nusa Tenggara el 26 de diciembre.

Lea también: Operación SAR cerrada, 1 hijo del entrenador del Valencia CF declarado desaparecido en la tragedia del KM Putri Sakina



«Sí, es cierto, está cerrado a partir de hoy», dijo el viernes el jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Maumere, Fathur Rahman, cuando el SMC (coordinador de la misión SAR) fue contactado desde Kupang.

Dijo que la operación SAR fue cerrada por el regente de West Manggarai, Edi Stasius Endi, en el puerto deportivo de Labuan Bajo, East Nusa Tenggara.

Lea también: La navegación turística en el Parque Nacional de Komodo abre mañana, la navegación está prohibida por la noche





Entrenador del Valencia FC encontrado muerto tras 10 días de búsqueda Foto : Vera Bahali/tvOne/Labuan Bajo

Dijo que el equipo conjunto SAR había estado trabajando durante 15 días consecutivos para llevar a cabo operaciones SAR para buscar a cuatro víctimas ahogadas y desaparecidas.

Lea también: Se amplía la operación SAR de KM Putri Sakinah, centrada en la búsqueda de uno de los hijos del entrenador del Valencia que sigue desaparecido



Durante los 15 días de búsqueda de víctimas, del 26 de diciembre al viernes 9 de enero, lograron encontrar tres víctimas ahogadas sin vida.

La primera víctima fue encontrada muerta el lunes 29 de diciembre de 2025 por la mañana a las 06:05 horas de WITA, encontrada a unos 900 metros del presunto punto de hundimiento. La víctima fue identificada como una mujer extranjera española.

La segunda víctima fue encontrada el décimo día de búsqueda, concretamente el domingo 4 de enero, por el equipo conjunto SAR. El cuerpo de la víctima fue confirmado como el entrenador de la selección B de Fútbol Femenino de Valencia, España, Fernando Martín Carreras.

Fue encontrado a las 08.47 WITA y se encontraba a 1,13 millas náuticas o unos dos kilómetros del punto de aterrizaje del barco KM. La princesa Sakina se ahogó.

En el duodécimo día de operaciones SAR, el martes 6 de enero, un cuerpo murió como resultado del hundimiento del KM. Putri Sakinah fue encontrada nuevamente por el equipo conjunto SAR.

La víctima encontrada fue un hombre que luego fue identificado como de diez años y se confirmó que era hijo de Fernando Martín Carreras.

En tanto, la víctima que no ha sido encontrada es Martínes Ortuno Enriquejavier.

Agregó que su grupo hizo todo lo posible para llevar a cabo la búsqueda, ampliando el área de búsqueda, agregando equipos de sonar, agregando equipos de búsqueda y se movilizó al máximo buzos y paracaídas, pero hasta el día 15, 1 extranjero español no había sido encontrado y fue declarado desaparecido.