El drama legal de Richard Lee aún no ha terminado, aquí está el calendario de su próximo examen como sospechoso

Jacarta – Inspección hacia los doctores de belleza, Richard Leecomo sospechar por investigadores Policía Metro Jaya en casos de presuntas violaciones a la protección del consumidor se reanudará el lunes 12 de enero de 2026, la próxima semana.

El jefe de la Subdivisión de Información Pública de Bidhumas Polda Metro Jaya, comisionado de policía, Reonald Simanjuntak, dijo que el examen fue una continuación del examen del miércoles 7 de enero de 2026 pasado.

«La inspección de RL estará programada para el 19 de enero de 2026», dijo Ronald a los periodistas el viernes 9 de enero de 2026.



Jefe de la Subdivisión de Relaciones Públicas de la Policía de Metro Jaya, Comisario de Policía Reonald Simanjuntak

Sin embargo, Ronald no ha hablado más sobre el momento exacto en el que se llevará a cabo el examen de Richard Lee. Sólo dijo que la información se proporcionará más adelante.

En cuanto al examen del lunes de la próxima semana, dijo Reonald, no se envió una citación porque se trata de un examen de seguimiento sobre preguntas sin respuesta.

«Seguimos con las preguntas 74 a 85, porque ayer sólo llegamos a la pregunta 73», dijo Ronald.

Como se informó anteriormente, la policía de Metro Jaya confirmó que hasta la fecha el médico de belleza Richard Lee no ha sido arrestado a pesar de que tiene estatus de sospechoso en un caso de presuntas violaciones en el sector de la salud y la protección del consumidor.

El jefe de la Subdivisión de Información Pública de Bidhumas Polda Metro Jaya, el comisionado de policía Reonald Simanjuntak, explicó que no hubo arrestos porque los investigadores evaluaron que la actitud de Richard Lee todavía era cooperativa durante el proceso legal en curso.

«¿Se ha llevado a cabo la detención? Así que no se ha realizado ninguna detención, sí, el interesado no ha sido detenido», dijo Ronald a los periodistas el jueves 8 de enero de 2026 por la noche.

Para su información, el drama legal entre la doctora detective (Doktif) Dra. Samira Farahnaz y el doctor Richard Lee se está calentando. No sólo se reportan mutuamente, sino que el largo conflicto entre los dos ahora ha arrastrado a Richard Lee a un estatus sospechoso.

La policía de Metro Jaya nombró al médico Richard Lee como sospechoso el 15 de diciembre de 2025. Esta determinación estaba relacionada con informes de presuntas violaciones de la protección al consumidor de productos y tratamientos de belleza informados por Doktif. El informe está registrado con el número LP/B/7317/XII/2024/SPKT Polda Metro Jaya de fecha 2 de diciembre de 2024.

«Transmitimos que la determinación del sospechoso se llevó a cabo el 15 de diciembre de 2025 contra el hermano RL», dijo el jefe de la Subdivisión de Información Pública de Bidhumas Polda Metro Jaya, el comisionado de policía Reonald Simanjuntak, el martes 6 de enero de 2026.