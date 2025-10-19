Varios heridos en tiroteo en dormitorio de la Universidad Estatal de Oklahoma – Abogado

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Según la policía universitaria, tres personas fueron hospitalizadas alrededor de las 3:40 a. m. del domingo después de que estallaran disparos en Carreker East, una residencia universitaria en el campus de la Universidad Estatal de Oklahoma. Al menos uno de los heridos es un estudiante de OSU. Los investigadores dicen que la violencia se produjo después de una gran fiesta privada fuera del campus donde los asistentes luego regresaron al dormitorio.

Las autoridades dijeron que no existe ninguna amenaza continua para la comunidad universitaria mientras continúa la investigación.

La policía de OSU respondió a informes de víctimas de disparos relacionados con Carreker East, un dormitorio en McElroy Road, durante el fin de semana de regreso a casa cuando miles de ex alumnos y visitantes se encontraban en Stillwater. Los datos preliminares publicados por la policía del campus muestran que varias víctimas buscaron ayuda después del incidente; los tres fueron transportados a Oklahoma City y Tulsa para recibir tratamiento.

Hasta el domingo por la mañana, funcionarios de OSU dijeron que no había ningún riesgo continuo para la seguridad pública asociado con el tiroteo en el dormitorio.

Las autoridades no han revelado ninguna información sospechosa ni un posible motivo.