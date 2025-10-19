Prabowo celebrará mañana una sesión plenaria de gabinete

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto tiene previsto realizar el evento sesión Gabinete Plenaria del lunes 20 de octubre de 2025, exactamente un año después de que el gobierno de Prabowo Subianto y Gibran Rakabuming Raka asumiera como Presidente y Vicepresidente de Indonesia.

El secretario del gabinete, el teniente coronel Teddy Indra Wijaya, dijo que mañana en la sesión plenaria del gabinete el presidente explicará una serie de logros alcanzados, así como los programas prioritarios realizados.

«Mañana habrá una sesión plenaria del Gabinete, luego el señor Presidente explicará lo que hemos logrado, lo que hemos gobierno logrado y lo que ha sentido la comunidad», dijo el Secretario del Gabinete Teddy después de revisar la Escuela Secundaria Superior (SRMA) 33 South Tangerang City (Tangsel), Banten, el domingo.

Teddy explicó que muchos programas y políticas implementados por el gobierno fueron sentidos por el público durante el último año de liderazgo de Prabowo-Gibran.

Por otro lado, Teddy cree que estos programas y políticas deben conducir en una mejor dirección, en línea con las esperanzas e ideales del Presidente.

«En el futuro, todos esperamos que, de acuerdo con los ideales del Presidente, la prosperidad de todo el pueblo indonesio sin excepción», afirmó Teddy.

La última sesión plenaria del Gabinete la celebró el presidente Prabowo junto con los ministros del Gabinete Rojo y Blanco el 31 de agosto de 2025.

En ese momento, el presidente Prabowo celebró una sesión plenaria de gabinete después de reunir a los presidentes generales de los partidos políticos en el Palacio Merdeka, tras la situación de manifestación que terminó en caos y mató a un mototaxista en línea.

Mientras tanto, el mandato de un año del gobierno Prabowo-Gibran finalizará el 20 de octubre.

Prabowo fue inaugurado en el edificio DPR/MPR, frente a los legisladores y al anterior presidente y vicepresidente, Joko Widodo y Ma’ruf Amin, el 20 de octubre de 2024. (Ant)