Mediados por Qatar, Pakistán y Afganistán acuerdan un alto el fuego

Doha, EN VIVO – Pakistán Y Afganistán acordó hacer alto el fuego inmediatamente durante la ronda de conversaciones de Doha, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores Katar el domingo 19 de octubre de 2025.

Lea también: Los tanques israelíes siguen atrincherados en los hospitales indonesios de la Franja de Gaza



«Durante las negociaciones, ambas partes acordaron implementar un alto el fuego inmediato y establecer mecanismos para fortalecer la paz y la estabilidad sostenibles entre los dos países», dijo el ministerio en un comunicado, citado. RIA Novosti.

Dijo que Kabul e Islamabad también decidieron celebrar reuniones adicionales en los próximos días para garantizar la sostenibilidad del alto el fuego y verificar su implementación.

Lea también: Pakistán y Afganistán observan alto el fuego durante 48 horas



Los enfrentamientos entre Pakistán y Afganistán estallaron el 15 de octubre y se intensificaron a lo largo de la Línea Durand, una frontera entre los dos países que Kabul no reconoce.

Luego, el ejército paquistaní atacó posiciones terroristas en Afganistán en respuesta a ataques a puestos de control.

Lea también: El avión de combate J-10 de Pakistán derribó una vez un Rafale indio



El miércoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán anunció un acuerdo con Afganistán sobre un alto el fuego durante las próximas 48 horas debido a los recientes enfrentamientos fronterizos entre ambos países.

El jueves por la noche, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, dijo que Pakistán estaba dispuesto a negociar con Afganistán y estaba esperando acciones de Kabul.

Reuters informó además el viernes por la noche que Pakistán y Afganistán habían acordado extender el alto el fuego hasta la finalización de las conversaciones programadas en Doha.