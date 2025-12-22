Un niño de 11 años lidera a la policía en una salvaje persecución policial – Oficial de la ley

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Un niño de 11 años estaba al volante de un automóvil robado durante una persecución policial en Newburgh Heights durante el fin de semana.

La policía de Newburgh Heights dijo que el auto fue reportado como robado en Parma. Los oficiales localizaron el automóvil el sábado e intentaron detenerlo, pero el conductor se dirigió hacia el oeste por Harvard Avenue y cruzó el puente Denison antes de estrellarse en Denison Avenue poco tiempo después.

El coche chocó contra una casa provocando daños menores. Nadie resultó herido en el incidente.

La policía dijo que había tres niños en el vehículo, de 12, 11 y 8 años. El niño de 11 años conducía. Después del accidente, los niños intentaron huir pero fueron rápidamente atrapados.

Los investigadores dijeron que los niños dijeron a los oficiales que aprendieron a robar autos viendo videos en línea.

Los niños fueron entregados a sus padres y la policía dijo que planean presentar cargos en un tribunal de menores.