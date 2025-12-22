EE.UU. amplía la verificación en línea para todos los solicitantes de visas H-1B y H-4 en todo el mundo







El Departamento de Estados Unidos (EE. UU.) El Departamento de Estado ha ampliado las revisiones de presencia en línea para todos los solicitantes de visas H-1B y H-4 como parte de su proceso estándar de evaluación de visas, a partir del 15 de diciembre.

ALERTA MUNDIAL PARA SOLICITANTES DE VISA H-1B Y H-4 A partir del 15 de diciembre, el Departamento de Estado amplió las revisiones de presencia en línea a TODOS los solicitantes H-1B y H-4 como parte de la evaluación de visa estándar. Esta investigación de antecedentes se está llevando a cabo a nivel mundial para TODOS los solicitantes de TODAS las nacionalidades… pic.twitter.com/qMrMrOvqy0 — Embajada de Estados Unidos en India (@USAndIndia) 22 de diciembre de 2025

La investigación mejorada se aplica globalmente a todos los solicitantes H-1B y H-4 de todas las nacionalidades, dijo el departamento. La medida tiene como objetivo abordar el posible uso indebido del programa de visas H-1B, al tiempo que continúa permitiendo a las empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros temporales altamente calificados.

A pesar del escrutinio adicional, embajadas de estados unidos y los consulados de todo el mundo seguirán aceptando y procesando solicitudes de visas de no inmigrante H-1B y H-4, aclaró la Embajada de Estados Unidos en la India.

La embajada ha hecho un llamamiento a los solicitantes para que presenten su solicitud lo antes posible y estén preparados para un tiempo de procesamiento adicional debido a las medidas de selección ampliadas.

El Departamento de Estado dijo que las revisiones de presencia en línea forman parte de verificaciones de antecedentes de rutina realizadas durante el proceso de adjudicación de visas y tienen como objetivo fortalecer la integridad de la H-1B programa.









Fuente