El gobierno de Pekalongan Regency insta a los residentes a simplemente darle la bienvenida a Nataru.

Pekalongan (ANTARA) – El gobierno de Pekalongan Regency, Java Central, ha pedido al público que organice actividades sencillas durante las celebraciones de Navidad de 2025 y las celebraciones de Año Nuevo de 2026, como una forma de preocupación compartida por la condición de la nación, que continúa viéndose afectada por los desastres.

El vicerregente de Pekalongan, Sukirman, dijo el lunes que su partido había enviado una circular a todos los funcionarios gubernamentales desde el subdistrito hasta el nivel de aldea para que pudieran comprender las circunstancias actuales.

«Instamos a toda la comunidad a establecer la ley y el orden con respecto a la celebración de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo sin fiestas ni actividades desenfrenadas», dijo.

Según él, el foro regional de comunicación de líderes también acordó realizar celebraciones de Navidad y Año Nuevo con actividades de oración conjuntas.

El gobierno regional, dijo, apoyará plenamente la implementación de la seguridad para la Navidad de 2025 y el Año Nuevo de 2026 a través del Operativo Policial Centralizado Candi Candi 2025.

«Agradecemos a la policía por involucrar a todas las partes interesadas en sus esfuerzos por crear condiciones seguras y propicias durante las celebraciones navideñas», dijo.

El presidente del DPRD de Pekalongan Regency, Abdul Munir, pidió al público que celebre la Navidad de 2025 y el Año Nuevo de 2026 con total vigilancia.

«Esperamos que la gente reciba a Nataru con alegría, pero permanezcamos alerta sin fiestas y sin celebrar la Nochevieja en las calles, para que todos estén seguros. No habrá desastres en ninguna parte», afirmó.

