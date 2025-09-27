Tourbus del rapero Ice Cube quemado en Portland – Oficial de leyes

Compartir y hablar por la justicia, la ley y el orden …

Portland – Se dice que un activista de Antifa atacó el autobús Tour Tour de Ice Cube después de que se confundió con un autobús de cumplimiento de inmigración y aduana, según un oficial de ICE.

Las fotos del autobús muestran el autobús del rapero en llamas con ventanas rotas.

El vandalismo tendrá lugar la mañana del 23 de septiembre después de que Cube se realizó en el Centro Moda de Portland.

Ice Cube gira su gira por los Estados Unidos, verdad al poder.