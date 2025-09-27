Miles de visitantes están entusiasmados con el estilo de vida de caza y los productos electrónicos en fuentes globales Indonesia 2025

VIVA – Miles de visitantes se ven muy entusiasmados con los productos de caza estilo de vida y electrónica en la exposición Global Source Indonesia (GSI) 2025 que duró tres días en la conferencia principal Plenary Hall, Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan.

Además de ser una fuente de fuente de varios productos de estilo de vida y electrónicos, también se ensambla con una conferencia que presenta una visión importante de las cifras negocio famoso.

Entre ellos, la figura comercial de Helmy Yahya fue seguida por más de 350 personas, trayendo el tema «El mundo ha cambiado: responder al dominio chino en los negocios globales».

Luego también hay una sesión de líderes empresariales Samuel Christ, que involucra a más de 250 participantes, con el tema «tener influenciadores o construir comunidades? Estrategia de crecimiento sin quemar dinero».

Ambas sesiones proporcionan ideas prácticas y estrategias relevantes para empresas, distribuidores y posibles empresarios presentes.

Luego, la actividad de la actividad (activaciones del evento, -Red) GSI 2025 en el segundo día también se convirtió en el centro de la multitud de visitantes como la esquina de las palomitas de maíz, la experiencia de VR Drive y el arcade de baloncesto.

Además, también el evento de prueba de café de interacción de demostración en vivo, que muestra directamente las ventajas de los productos de la máquina de café, así como las interacciones con los visitantes mientras intentan café hecho por Influencer.

No solo eso, el ganador del GSI 2025 también estaba equipado con una instalación intensiva de sesión de coincidencia comercial que reunió a compradores y proveedores, abriendo oportunidades para la cooperación real.

La actividad que no es menos interesante es la gira de compradores que guía a la delegación internacional y a los compradores potenciales a revisar la categoría de productos superiores.

Vicepresidente Pt. Los eventos de Adhous Clarion Gad Permata, como explicó el organizador, el rendimiento del GSI 2025 se convirtió en un foro de redes y una reunión B2B que fortaleció aún más las relaciones comerciales.

«Esta es una oportunidad de redes para fortalecer las relaciones comerciales. Además, la exposición actual es exitosa, al involucrar a miles de compradores a escala nacional e internacional», explicó GAD. Permata.

Agregó, las actividades de correspondencia comercial y la demanda de la muestra de productos continuaron aumentando, mostrando un impulso positivo para las transacciones y las oportunidades de colaboración en los sectores de estilo de vida y electrónicos.

«Fuentes giobales Indonesia 2025 continúan confirmando su papel como una plataforma de origen integrada que no solo muestra productos, sino que también fomenta el crecimiento del negocio, la colaboración y la innovación sostenible en la región», concluyó Gad Permata.