Violencia de Ladakh: el líder del Congreso condena el arresto de Sonam Wangchuk







El arresto de Lo siento En medio de la protesta en curso en Ladakh ha alimentado la controversia política. Wagchuk, quien ha sido arrestado bajo la estricta Ley de Seguridad Nacional, supuestamente estuvo involucrado en la intensificación de la protesta, que luego se volvió violenta. El líder del Congreso, Shama Mohamed, condenó el sábado el arresto del activista climático y exigió su liberación, informó la agencia de noticias ANI.

Mientras hablaba con los medios de comunicación, el portavoz del Congreso dijo que el arresto de Wangchuk «es injusto y antidemocrático».

«En una democracia, si las personas protestan, no aprueban la Ley de Seguridad Nacional. El arresto de Sonam Wangchuk es injusto y antidemocrático. Ellos (el gobierno central) les prometieron (el pueblo de Latakh) En las últimas elecciones de Panchayat sobre el sexto horario. Ahora no pueden conservarlo, y quieren convencer a las personas de que son buenas, por lo que arrestan a la persona que inicialmente estaba con ellos cuando Ladakh se convirtió en un UT «, afirmó Mohamed.

«El gobierno indio afirma que las protestas son planificadas previamente.

Mientras tanto, el Director General de Policía (DGP) de LadakhSD Singh Jamwal, aunque aclaraba el arresto de Wangchuk, dijo que los «llamados activistas ambientales» hicieron discursos provocativos, lo que condujo a la violencia de Ladakh el miércoles, informó ANI.

Dirigiéndose a una conferencia de prensa en Leh, el alto oficial de policía alegó que había un intento de sabotear las conversaciones entre los representantes del Territorio de la Unión y el Centro.

El DGP destacó: «Se produjo un desafortunado incidente el 24 de septiembre. Se perdieron cuatro vidas, y una gran cantidad de civiles, oficiales de policía y oficiales paramilitares resultaron heridos. Hubo intentos de sabotear estos procesos en curso (conversaciones con el Centro). Esto involucró a algunos de los llamados activistas ambientales; también hay una marca de cuestión de credibilidad. declaraciones y trabajado para descarrilar el proceso «.

El DGP afirmó además que los oficiales de CRPF fueron golpeados, y al menos tres mujeres agentes de policía también estaban varadas en el edificio que se quemó.

Wangchuk ha sido alojado en Jodhpur cárcel Después de su detención bajo las disposiciones de la NSA en relación con la violencia de Ladakh, dijeron oficiales.

(Con entradas de ANI)





