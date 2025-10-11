Tiroteo masivo después de un partido de fútbol en Mississippi deja cuatro muertos, muchos de ellos en estado crítico – Oficial Legal

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

LELAND, Misisipi. – Al menos cuatro personas murieron y muchas más resultaron heridas después de un evento de bienvenida en Leland High School. El tiroteo ocurrió poco después de la medianoche del sábado en el centro de la mañana, donde estudiantes, familiares y amigos se habían reunido después del partido de fútbol. Varias víctimas fueron trasladadas en avión en estado crítico a centros de trauma en Jackson, y los informes indican que hasta 20 personas se encuentran en estado crítico. La Oficina de Investigaciones de Mississippi está liderando la investigación y el FBI está monitoreando el incidente, dijo el director Patel.

Los líderes locales describieron una escena caótica en Main Street y sus alrededores, un lugar de reunión tradicional después del partido de bienvenida. Los testigos informaron de una ráfaga de disparos mientras la multitud se dispersaba.

Los funcionarios estatales y locales condenaron la violencia e instaron a la cooperación con los investigadores. El gobernador Tate Reeves dijo que los recursos de investigación del estado se estaban movilizando para apoyar a las autoridades de Leland, mientras que los líderes electos de la región del Delta pidieron asistencia comunitaria para identificar a los responsables. La Oficina de Investigaciones de Mississippi ha pedido a cualquier persona que tenga videos o información que se presente.

El tiroteo en Leland el viernes por la noche fue el más mortífero de los tres incidentes ocurridos en Mississippi relacionados con las festividades de bienvenida de la escuela secundaria. En Heidelberg, en el lado este del estado, dos personas fueron asesinadas a tiros durante un evento de bienvenida separado; Las autoridades buscaban a un hombre de 18 años para interrogarlo. En el condado de Sharkey, dos arrestos se produjeron tras disparos después de otro partido de fútbol. La acumulación de violencia, que se extendió por cientos de kilómetros, dejó a las comunidades lidiando con el trauma durante un fin de semana que debería haber sido de reunión y orgullo escolar.

Las autoridades proporcionaron pocos detalles sobre el motivo o el número de tiradores. Los investigadores estaban trabajando para reconstruir la cronología a partir de videos de teléfonos celulares y grabaciones de vigilancia y para determinar si los disparos fueron el resultado de una disputa, un ataque dirigido o algún otro evento precipitante.