BAFTA Norteamérica pospone premios inaugurales

BAFTA Norteamérica pospone su próxima inauguración Honores BAFTA hasta el próximo otoño.

Como informó por primera vez Variedad en agosto, BAFTA NorteaméricaLos nuevos premios, que incluirían un homenajeado por categoría en las industrias de la televisión, el cine y los videojuegos, estaban originalmente programados para el domingo 2 de noviembre. Los planes para retrasar el programa un año se confirmaron esta semana.

«BAFTA North America está posponiendo su inauguración BAFTA Honors para el otoño de 2026», dijo BAFTA North America en un comunicado a Variedad. «En los próximos meses se compartirán más detalles, incluida la fecha, el lugar y los homenajeados. Estamos entusiasmados de traer los premios BAFTA a Los Ángeles el próximo año y presentar la icónica máscara BAFTA a tres personas distinguidas del cine, la televisión y los juegos».

No se proporcionaron detalles específicos al momento de la publicación sobre el motivo principal del aplazamiento de los premios inaugurales, que BAFTA North America había estado promoviendo como parte de su misión continua de crecer en los EE. UU., así como el compromiso de la organización de reconocer la industria del juego al mismo nivel que las comunidades de cine y televisión.

Recientemente, BAFTA Norteamérica ha ampliado su compromiso con la comunidad de jugadores con apariciones en Games for Change en Nueva York y Unreal Fest en Orlando, así como la formación de un nuevo Comité de BAFTA Games Norteamérica.

Consulte a continuación una lista actualizada de los próximos eventos BAFTA y BAFTA de Norteamérica, que señala el cambio de los premios BAFTA Honors al otoño de 2026.

Tea Party BAFTA – 10 de enero de 2026 / Los Ángeles

EE BAFTA Film Awards – 22 de febrero de 2026 / Londres

Premios BAFTA Games – 17 de abril de 2026 / Londres

Premios BAFTA TV con P&O Cruises – 10 de mayo de 2026 / Londres

Premios BAFTA para estudiantes – Primavera de 2026 / Los Ángeles

Tea Party BAFTA TV – Otoño 2026 / Los Ángeles

BAFTA New York Tea Party – Otoño 2026 / Nueva York

Honores BAFTA – Otoño 2026 / Los Ángeles