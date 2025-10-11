Steelers promocionan al WR Ke’Shawn Williams para su debut en la NFL

El Acereros de Pittsburgh no tendré Calvino Austin III el domingo contra el marrones de cleveland. Pero como le gusta decir al entrenador en jefe Mike Tomlin, la desgracia de un hombre es la oportunidad de otro. Para ayudar a reemplazar a Austin, los Steelers han elevado al receptor abierto novato no reclutado Ke’Shawn Williams de su equipo de práctica.

Williams se vestirá por primera vez en su carrera en la NFL.

El receptor abierto no fue reclutado procedente de Indiana la primavera pasada. En su última temporada universitaria, él publicó 39 recepciones para 448 yardas recibidas y cinco touchdowns.

Durante el proceso de draft de la NFL de 2025, Williams recibió elogios por su habilidad para correr tras la atrapada.

«La exploración de Box Score no da suficiente información sobre lo que Williams puede aportar. Tiene un radio de captura limitado, pero su dureza y fuerza en las manos ayudan a compensarlo». escribió Lance Zierlein de NFL.com. “Puede correr rutas cortas e intermedias como receptor de posesión, pero tiende a brillar cuando se le permiten oportunidades de atrapar y correr, donde ha demostrado ser muy difícil de derribar.

«Williams es altamente competitivo y ofrece potencial de devolución de patadas y despejes para enriquecer sus posibilidades de formar parte de una plantilla».

Durante su carrera universitaria, que comenzó en Wake Forest, Williams también devolvió patadas de salida y algunos despejes.