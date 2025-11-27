Sospechoso del tiroteo de la Guardia Nacional de D.C., presuntamente ciudadano afgano bajo investigación por motivos terroristas: oficial de la ley

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Washington, DC – Los investigadores federales están investigando posibles vínculos con el terrorismo después de que funcionarios dijeran que se cree que el sospechoso de la emboscada del miércoles a dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca era un ciudadano afgano, según informes preliminares de las autoridades.

Dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental recibieron disparos a quemarropa cerca de las calles 17 e I NW, cerca de la estación de metro Farragut West y a unas dos cuadras de la Casa Blanca, alrededor de las 2:15 p.m. Las autoridades han descrito el ataque como una emboscada “dirigida” al personal uniformado.

Los soldados fueron trasladados a hospitales locales en estado crítico. Las declaraciones iniciales del gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, inicialmente dijeron que las tropas habían sido asesinadas, pero luego se retractó de ese anuncio, citando «informes contradictorios» sobre sus condiciones.

Único sospechoso bajo custodia

Las autoridades dicen que un solo hombre sospechoso se acercó a los miembros de la Guardia y abrió fuego con una pistola, alcanzando a ambos soldados en la cabeza. Al menos uno de los guardias respondió al fuego, hiriendo al atacante, que luego fue sometido por otras tropas de la Guardia cercanas y detenido.

Fuentes policiales informadas sobre la investigación dijeron a varios medios de comunicación que se cree que el sospechoso es de nacionalidad afgana, aunque su estatus migratorio exacto no ha sido confirmado públicamente. Las autoridades enfatizan que la identificación es preliminar y el motivo sigue siendo investigado activamente.

El FBI, dirigido por el director Kash Patel, está tratando el caso como un ataque a agentes federales con un posible componente de seguridad nacional y está investigando si el tiroteo se inspiró en una ideología extremista nacional o extranjera.

Confusión y encierro cerca de la Casa Blanca

El tiroteo provocó una rápida respuesta de seguridad en el centro de Washington. Los edificios de oficinas fueron cerrados, las calles fueron cerradas y la Casa Blanca fue cerrada brevemente antes de que se levantara la orden más tarde esa misma tarde.

Los testigos describieron una escena caótica cuando se escucharon disparos cerca del concurrido centro de cercanías de Farragut Square, lo que hizo que los peatones corrieran a refugiarse. Durante cuadras, oficiales fuertemente armados, vehículos blindados y tropas de la Guardia Nacional invadieron el área mientras los investigadores establecían una gran escena del crimen.