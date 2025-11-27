Jacarta – Insanul Fahmi se pronunció sobre el presunto romance con Inara Rusli que recientemente se convirtió en un tema candente de discusión pública.

Sorprendentemente, Insanul Fahmi admitió que se había casado con Inara Rusli en una serie en agosto de 2025. Aseguró a Inara Rusli que su estado ya era viudo, Insanul Fahmi admitió que le había dado dos divorcios a su esposa, a saber Mi amor por mawa y es imposible continuar con el hogar. ¡Vamos, desplázate más!

«Dije, ya estoy en el proceso de divorcio. He tenido dos divorcios. Dije que he tenido dos divorcios y es absolutamente imposible continuar», dijo Insanul Fahmi, citando el vídeo de YouTube de Richard Lee, el jueves 27 de noviembre de 2025.

La primera vez que conoció a Inara Rusli, Insanul Fahmi enfatizó que no tenía otra intención que la de ser socio comercial. Sin embargo, con el paso del tiempo su relación se fue estrechando porque se reunían frecuentemente para discutir asuntos de negocios.

Finalmente, Insanul Fahmi sedujo a Inara Rusli para que se casara con él. La razón es para evitar calumnias porque Insanul Fahmi e Inara Rusli suelen viajar juntos.

Insanul Fahmi entiende realmente el trabajo de Inara Rusli como figura pública. Temía que algún día los medios lo expusieran y Wardatina Mawa lo conociera.

«Insan convenció a Inara de por qué es bueno para nosotros casarnos rápidamente porque vamos juntos de aquí para allá. No quiero que me fotografíen en los medios y luego me fríen, y luego mi esposa se entera. Así que es mejor si se lo digo a mi esposa», explicó Insanul Fahmi.

A partir de estas palabras, finalmente Inara Rusli estuvo dispuesta a aceptar matrimonio con Insanul Fahmi. Además, el padre de uno de los hijos también admitió que era viudo, por lo que Inara Rusli seguramente continuaría su relación.

Además, Insanul Fahmi admitió que había cometido un error al jugar con los corazones de dos mujeres. Basándose en su propia suposición de que a Inara Rusli no le importaba la poligamia, y tampoco a Wardatina Mawa, Insanul Fahmi finalmente eligió el camino para convertirse en su marido.

«Ella (Inara) no sabía nada. Intenté convencerla, después ella quiso y dijo que también permitiría la poligamia. Mawa también lo permitió en 2023. Así que no importa, ambos tienen potencial, tienen algo que podemos desarrollar juntos en un solo equipo», explicó.