Pronóstico del zodíaco jueves 27 de noviembre de 2025

VIVA – Hoy, la energía cósmica trae una pausa poco común, un momento de pausa que se siente seco, tranquilo, pero lleno de mensaje. Este es un día en el que se le anima a responder, no a reaccionar. En silencio, el universo proporciona espacio para que la mente vuelva a la claridad. Cuando no te apresuras a llenar los vacíos o forzar respuestas, ahí es donde la verdad emerge lentamente.

A veces no hacer nada es la mejor acción, porque el silencio puede mostrar lo que ha sido invisible. Lanzando desde Tiempos del IndostánAquí están los mensajes completos para cada uno. zodíaco.

1. Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

Hay algo que te ha estado cansando. Hoy finalmente te diste cuenta de lo que ya no encaja en tu vida. Admitir el cansancio no es debilidad, es un signo de sabiduría. La energía de tu cuerpo te da señales claras sobre lo que necesitas proteger. Al atreverte a dejar de lado las cosas que agotan tu energía, abres el camino hacia una vida más ligera.

2. Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Hoy se siente más suave. La presión se reduce, los pensamientos fluyen con calma y no hay que forzar nada. Deja que todo vaya según el ritmo. Las conversaciones ligeras y las risas pueden levantarle el ánimo. La libertad que sientes hoy es mucho más valiosa que un gran paso apresurado.

3. Cáncer (22 de junio a 22 de julio)

La carga del pasado se siente lentamente aliviada. Hoy es el momento de crear un nuevo espacio en tu vida. No tienes que seguir cargando todo solo. Date ternura, no exigencias. Un solo momento de respiración clara puede brindar mayor satisfacción que una larga lista de tareas pendientes.

4. Leo (del 23 de julio al 23 de agosto)

Aunque te rodean muchas personas, hoy estás dirigido a conectarte profundamente con una sola persona o incluso contigo mismo. Una conversación honesta y un momento de escucha desde el corazón pueden ser una energía sanadora. Sigue el lugar donde tu corazón siente calor, allí es donde brilla tu luz y tu fuerza.

5. Virgo (del 24 de agosto al 23 de septiembre)

Quizás sientas que estás luchando contra algo, pero hoy se te pide que mires esa resistencia con amor. Pregunte qué es lo que realmente intenta transmitir ese sentimiento de resistencia. No necesitas arreglar nada ahora. Sólo presta atención y permite el proceso. Resulta que lo que teme puede no ser tan grande como imagina.