Siempre fue tan fácil – WetSoficier

Compartir y hablar por la justicia, la ley y el orden …

En los primeros 20 días del enfoque del presidente Trump en el crimen de Washington DC, el alcalde Bowser admitió que el enfoque en la ley y el orden funcionó porque anunció una reducción del 87% en los robos de automóviles, una reducción del 50% en delitos violentos y una elpenza de dos semanas sin asesinato … en el verano.

El anuncio fue un fuerte cambio de U en sus primeras críticas, y la razón es simple: a sus votantes les encanta el sentimiento de seguridad y el bowser está feliz de ser elegido.

Como dije la semana pasada, el crimen se disparará en Washington, DC, y representará el mayor fracaso de los líderes de aplicación de la ley en todo el país.

Liderazgo expuesto

Aunque hemos escuchado una excusa después de la excusa en los últimos años de líderes después del aumento de la violencia en todo Estados Unidos, la verdad es que brindar seguridad a los ciudadanos siempre ha sido muy fácil. Hay una razón por la cual el crimen cayó a incluir mínimos en la década de 1990 y eso se debe a que nuestros líderes se centraron en su misión … Gestión del crimen.

Hoy no encontrará un jefe de policía que alguna vez sea despedido por el creciente crimen, y a menudo su enfoque está en todo menos en el crimen.

https://www.youtube.com/watch?v=aj7hm3qdluo

Aunque muchos (no todos) los líderes han estado ocupados llenando sus CV y ​​firmando la promesa de IACP más reciente, han fallado los dos problemas más importantes con los que tienen la tarea: la reducción del crimen y el personal.

Conozco este «nuevo» modelo de liderazgo enfermo y retorcido integrado en muchas agencias. Miré desde una silla en la primera fila, una agencia profesional se enfocó en la misión, encendió todo menos en la misión.

La emoción ocupó el lugar para combatir el crimen.

En lugar de evaluar las decisiones de la lente de la estrategia, la seguridad o la justicia, los líderes comenzaron a formar la política sobre cómo se sentían las decisiones. La misión nuclear para proteger al público estaba diluida por una necesidad despiadada de parecer compasiva, progresiva y sabrosa para los críticos externos, incluso si eso significaba que la seguridad de las comunidades a las que servimos en peligro.

La percepción tomó el lugar de rendimiento.

La óptica se elevó por encima de los resultados. El liderazgo ya no se le preguntaba: «¿Qué es lo correcto?» Y comenzó a estar obsesionado: «¿Cómo será esto?» Las estadísticas se masajearon, los problemas fueron pintados con mensajes ridículos en las redes sociales y la responsabilidad real se hizo paso para el control narrativo.

La deriva de la misión se convirtió en la norma.

Los valores centrales como el servicio, la integridad y el coraje fueron reemplazados silenciosamente por palabras e iniciativas de moda que se han hecho más para la aprobación de los medios y el pensamiento grupal verificado por las organizaciones policiales. La innovación no fue sofocada por el presupuesto o las brechas de capacitación, sino por miedo a las críticas, la controversia, algo que no se ajustaba a la imagen compuesta.

No tardó mucho Para que los oficiales se den cuenta de lo que les sucedió. Todo lo que escucharon en la academia o pensaron que la policía estaba pasando, era una mentira. Moral colapsado y grandes oficiales se fueron. Aquellos que permanecieron aprendieron a mantener la cabeza baja y jugar el juego. No es el juego de los servicios públicos, sino el juego de auto -conservación dentro de un sistema que castigó su trabajo y recompensó el cumplimiento.

Que ahora

Me gustaría pensar que los líderes cobardes se despiertan, pero dudo. Ellos están donde están debido a la cobardía, y la lucha contra el crimen será considerado por la misma escoria que se considera «controvertido» que las reformas locas han instado al principio.

El camino fácil es continuar disculpándose y seguir haciendo lo que hicieron para entrar en sus asientos en primer lugar.

No tengo mucha tolerancia para un nivel de cobardía que literalmente mata a los ciudadanos, pero tengo esperanza. Los oficiales de línea entienden esto en cada sala de entrenamiento donde he estado. Saben que están liderados por hombres y mujeres débiles que no comprenden el trabajo. Con sus propios ojos, ven el daño que ha causado a sus comunidades, y están motivados para cambiarlo.

Esta es la razón por la cual el valiente liderazgo es importante y por qué continuaré empujando esto en clase y en línea.

No es para aquellos que actualmente están en el asiento delantero del escritorio … es para aquellos que estarán allí en el futuro.

Dr. Después de 30 años de servicio, Travis Yates se retiró como comandante de una importante policía municipal. Es autor de «The Courageous Police Leader: A Survival Guide for Fighting Cobards, Chaos & Lies». Su gestión de riesgos y problemas de liderazgo se han enseñado a miles de profesionales de todo el mundo. Se graduó de la Academia Nacional del FBI con un doctorado en liderazgo estratégico y el CEO de la valiente Alianza de Liderazgo de Policía.