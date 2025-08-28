Seis muertos, 2 heridos en la colisión de camión-eutorickshaw en Chandrapur







Seis personas, incluidas tres mujeres, fueron asesinadas después de que un camión chocó con un Autorickshaw en Rajura Tehsil de MaharashtraEl distrito de Chandrapur del jueves, dijo la policía, informó que el PTI.

El accidente, que también dejó a dos personas heridas, tuvo lugar cerca de Kapangaon en Rajura-Gadchandur Road en el distrito de Chandrapur alrededor de las 4 pm, dijeron.

El Autorickshaw que transportaba a siete pasajeros se dirigía a Pachgaon desde Rajura cuando ocurrió el incidente, dijo la policía.

Cuando el Autorickshaw llegó cerca de Kapangaon, el camión que viene de la dirección opuesta chocó con él. La colisión fue tan severa que todo el Autorickshaw fue aplastado desde el frente, dijo un alto funcionario de la estación de policía de Rajura, según el PTI.

Al ser alertado, la policía llegó al lugar y corrió a todas las víctimas a un hospital. Tres de ellos ya estaban muertos. Tres de las personas heridas fueron derivadas al Hospital del Distrito de Chandrapur, donde fueron declarados muertos, dijo.

El fallecido Wee Idensified como Varsha Mandale (41), Tanu Pimpalkar (18), Tarabai Papulwar (60), Ravindra Bobde (48), Shankar Pipere (50) y el conductor de Autorickshaw Prakash Meshram (50), dijo, según la P.

Si bien el camión ha sido incautado, su conductor está fugando, dijo, y agregó que el proceso para registrar un caso en su contra estaba en marcha.

Policía herido cuando dos camiones se estrellaron en el Thane de Maharashtra

Mientras tanto, en otro incidente, un tráfico Thane policía Constable quedó herido el miércoles después de que dos camiones contenedores se estrellaron en la carretera Ghodbunder en el distrito de Thane de Maharashtra, dijeron las autoridades.

El accidente ocurrió cerca de la policía de tráfico de Gaimukh Chowki temprano el miércoles por la mañana, dijeron

Según la Célula Regional de Gestión de Desastres (RDMC) de la Corporación Municipal de Thane (TMC), el accidente tuvo lugar alrededor de las 7:39 am cuando uno de los contenedores, que viaja desde Vapi (Gujarat) a Nhava Sheva, perdió el control cerca del Gaimukh Ghat y chocó de cabeza con otro contenedor que viene de Mumbai hacia Surat.

Uno de los camiones llevaba 23 toneladas de bolsas de plástico, mientras que la otra tenía 16 toneladas de maquinaria importada. La colisión causó derrames de petróleo pesado en la carretera, creando un peligro importante para los automovilistas, dijeron los funcionarios.

Dijeron que el agente de policía Tadvi, del Kasarvadavali Tráfico La División de la Policía de Thane, que estaba en servicio nocturno en el Post de Tráfico Gaimukh, resultó gravemente herida en el incidente.

«Sufrió heridas en la pierna izquierda y la cabeza, e inmediatamente fue llevado al Hospital Titan en Ghodbunder Road. Los funcionarios del hospital confirmaron que recibió cinco puntos en la pierna y tres en la cabeza», dijo un funcionario.

