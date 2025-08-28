Los segundos del Ojol viral fueron aplastados por Barracuda Brimob durante la demostración de DPR Ricuh, la misa de regreso a la policía





Yakarta, Viva – Viral en las redes sociales, noticias hombre mackido Ojek en línea Llamado golpeado hasta que un auto Barracuda Brimob. Uno de ellos fue publicado por la cuenta X @Nchupakabr50581.

El hombre en la chaqueta de Ojol fue aplastado cuando manifestación En el parlamento indonesio que condujo al caos. Todavía no se sabe si el destino del hombre murió o no.

«Ojol fue golpeado por un automóvil Brimob», como se cita de la cuenta, jueves 28 de agosto de 2025.

Según el video recibido, el incidente comenzó cuando el automóvil táctico quería dispersar las masas caóticas y chocarse con las autoridades. El auto dividió la masa de la masa para dispersarlos.

Fue entonces cuando había un hombre en la chaqueta de Ojol golpeado. El auto se detuvo por un momento. Sin embargo, entonces el hombre parecía ser aplastado. Al ver esto, las masas que inicialmente se escaparon tenían miedo de ser perseguidos en lugar de perseguir el automóvil y dañarlo.

Mientras tanto, el hombre también parecía ser ayudado después de ser aplastado. Su rostro parecía sangrante. Viva ha confirmado al jefe de relaciones públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, la Comisionada de Policía Ade Ary. Sin embargo, la persona preocupada no ha dado una respuesta.

