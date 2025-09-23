Inicio Política Shooter activo en Georgia Mall – Oficial de derecho

Shooter activo en Georgia Mall – Oficial de derecho

Por
Luis Emilio Sansan
-
2
0
Shooter activo en Georgia Mall – Oficial de derecho

Compartir y hablar por la justicia, la ley y el orden …

Augusta, Georgia – Una persona recibió un disparo en el centro comercial de Augusta el martes por la tarde y un sospechoso todavía era libre, según fuentes de noticias locales.

Supuestamente, la llamada llegó a la 1:25 pm, con delegados que caracterizaron el evento como «más una pelea» y no un incidente de tiro masivo.

La oficina del sheriff del condado de Richmond dijo que había una víctima y que dos sospechosos fueron detenidos.

Los delegados todavía estaban buscando un sospechoso desde las 2.10 pm

Los informes indican que el tirador fue reportado a American Eagle y, según los informes, llegó a Bath & Body Works.

Compartir y hablar por la justicia, la ley y el orden …





Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

© Copyright 2025, Reservados todos los derechos | CitaDirecta