Shooter activo en Georgia Mall – Oficial de derecho

Augusta, Georgia – Una persona recibió un disparo en el centro comercial de Augusta el martes por la tarde y un sospechoso todavía era libre, según fuentes de noticias locales.

Supuestamente, la llamada llegó a la 1:25 pm, con delegados que caracterizaron el evento como «más una pelea» y no un incidente de tiro masivo.

La oficina del sheriff del condado de Richmond dijo que había una víctima y que dos sospechosos fueron detenidos.

Los delegados todavía estaban buscando un sospechoso desde las 2.10 pm

Los informes indican que el tirador fue reportado a American Eagle y, según los informes, llegó a Bath & Body Works.