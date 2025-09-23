Lali Espósito para protagonizar el ‘Glaxo’ de Benjamín Naishtat

Productor brasileño líder Rodrigo Teixeira de Características de RT se está asociando con Argentina REI Fotografías para producir «Glaxo» de Benjamín Naishtat. Adaptado de la novela homónima de Hernán Ronsino, la película protagonizará a Lali Espósito («Permitidos», «Acusada»), Esteban Lamothe («El Estudiante») y Marcelo Subiotto («Puan»), con ventas de manejo de finanzas de CAA Media. La producción está programada para comenzar este año en Brasil y Argentina.

La noticia llega cuando Espósito está sirviendo en el jurado oficial del Festival de Cine de San SebastiánPresidido por Ja Bayana.

Ambientada en una pequeña ciudad provincial entre finales de los años cincuenta y 1980, «Glaxo» cuenta la historia de cuatro jóvenes cuya amistad se destroza para siempre cuando un ex policía y su bella esposa llegan a la ciudad donde se encuentra la fábrica titular. La película se describe como «sobre el deseo y la venganza, ambientada en un momento en que todo un país perdió su inocencia».

El debut de Naishtat «History of Fear» se estrenó en la competencia en Berlín en 2014, con «The Movement» haciendo su primer arco en Locarno un año después. «Rojo», su película de 2018 sobre los meses previos al golpe de estado de Argentina, ganó al mejor director, actor y cinematografía en el Festival de Cine de San Sebastián en 2018.

El director ganó los mejores premios en el festival una vez más cinco años después con «Puan», que codirigió con María Alché. «Puan» pasó a ser un éxito en la taquilla argentina y finalmente fue adquirida por Amazon, donde llegó al número 1. Naishtat también escribió recientemente el guión de «The Virgin of the Quarry Lake» de Laura Casabe, que se estrenó en Sundance a principios de año.

Además de «Glaxo», las características de RT de Teixeira continúan en un horario ocupado después de una victoria en el Oscar para la historia de Walter Salles «Estoy aquí» a principios de año. La etiqueta se encuentra actualmente en preproducción en «La Perra» de Dominga Sotomayor («El año de la tormenta eterna») y solo envolvió la producción en «Paper Tiger» de James Gray, protagonizada por el dos veces nominado de los Oscar Scarlett Johansson y Miles Teller. Las características de RT también se encuentran en la postproducción del «lobos» de Rami Kodeih, inspirado en el colapso de la vida real del sistema bancario del Líbano en 2019. La compañía brasileña también está detrás de los principales éxitos independientes como «Call Me By Your Name» de Luca Guadagnino y «Frances Ha» de Noah Baumbach.

La aclamada casa de producción argentina Rei Pictures es conocida por defender a los principales autores latinoamericanos. Su pizarra incluye una serie de éxitos en el festival aclamados por la crítica como «Kill The Jockey» de Luis Ortega, «The Settlers» de Felipe Gálvez y «Zama» de Lucrecia Martel y «Landmarks». «Glaxo» marcará otra colaboración entre Naishtat y Rei Pictures, que también ha producido «Historia del miedo». REI Fotografías anunciado recientemente una expansión, lanzamiento de oficinas en España y México.

Otro elenco incluye a Manu Fanego («Love After Love»), Alan Sabbagh («El rey de once») y Esteban Bigliardi («La flor»). «Glaxo» es producido por Rodrigo Teixeira y Berta Marchiori para las características de RT junto con las imágenes de rei. La película será coproducida por Santiago Gallelli, Benjamin Domenech y Matías Roveda.

John Hopewell contribuyó a este artículo.