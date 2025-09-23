Netflix para adaptar ‘Twice’ de Mitch Albom, Paul Weitz para dirigir la película


Mitch AlbomLa última novela, «Twice», ha sido adquirida por Netflix en una situación competitiva.

Paul Weitzquien recientemente dirigió el «paternidad» protagonizado por Kevin Hart para el streamer, se adaptará y dirigirá la película. Weitz también producirá la película con Andrew Miiano a través de su compañía, profundidad de campo.

Harper publicará el 7 de octubre, «Twice» es una historia de amor sobre las segundas oportunidades mágicas. La novela pregunta: «¿Qué pasa si tienes que hacer todo en tu vida, otra vez?» Esa es la realidad para Alfie Logan, quien descubre la capacidad mágica de deshacer cualquier momento y volver a vivirla. La única captura, explica una sinopsis de la historia, es que debe aceptar las consecuencias de su segundo intento, para bien o para mal.

La sinopsis continúa: «Finalmente, Alfie convierte su regalo en su vida amorosa, estudiando sus enamoramientos y volver a hacerse más atractivo. Con el tiempo, se enamora profundamente de Gianna, la mujer que cree que es la única. Parece encontrar la satisfacción. Pero a medida que pasan los años, Alfie, el ojo de Alfie comienza a Wander. Es cuando aprende un copa de su sola. De nuevo.

«Dos veces» es la última de las novelas de Albom que se adaptarán a la pantalla. Cuatro de los bestsellers del autor se han convertido en películas de televisión exitosas: «Martes con Morrie» de 1999, protagonizada por Jack Lemmon y Hank Azaria, producidos por Oprah Winfrey y que ganó cuatro premios Emmy; «Five People You Reuty in Heaven» de 2004, que fue la película de televisión más vista del año con 19 millones de espectadores; «For One More Day» de 2007, también producido por Winfrey y que le valió a Ellen Burstyn, una nominación al Gremio de Actores Screen Ators; y «Have A Little Faith» de 2011 para Hallmark Hall of Fame. Los libros de Albom han vendido colectivamente 42 millones de copias en todo el mundo y se han publicado en 51 territorios y en 48 idiomas en todo el mundo.

La filmografía de Weitz también incluye la serie Apple TV+ «Murderbot», protagonizada por Alexander Skarsgard; «Acerca de un niño», que le valió una mejor nominación al Oscar del guión adaptado; el clásico de comedia «American Pie»; «Sigue adelante», protagonizada por Jane Fonda y Lily Tomlin; «Abuela», también con Tomlin; y «Admisión», con Tina Fey y Paul Rudd.

CAA representa a Albom y Weitz. Albom también está representado por la Agencia y Abogado de David Black Eric Brown. Weitz también está representado por Untitled Entertainment y Yorn, Levine, Barnes, Krintzman, Rubenstein, Kohner, Endlich, Goodell & Gellman.



