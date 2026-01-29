¿Se disparó accidentalmente el arma de Alex Pretti?

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Los agentes federales involucrados en el tiroteo fatal de Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis ahora enfrentan una pregunta nueva y controvertida que podría cambiar la forma en que se ve el incidente: ¿Se disparó accidentalmente el arma de Pretti durante la pelea?

Los informes describieron a Pretti como un ciudadano legalmente armado con un permiso de transporte válido, pero también afirmaron que no portaba identificación, que se requiere con un permiso de transporte. Los funcionarios federales han sostenido que el tiroteo estaba justificado después de que los agentes creyeron que Pretti representaba una amenaza inminente con un arma de fuego. Pero múltiples videos que circulan en línea parecen mostrar a un oficial sacando físicamente el arma de Pretti de su funda momentos antes de que se dispararan, lo que provocó un intenso escrutinio sobre qué sucedió exactamente en esos segundos críticos.

A la controversia se suma el arma de fuego en sí. La Sig Sauer P320 es una popular pistola de percusión que utilizan ampliamente civiles y agentes del orden. Ha sido objeto de repetidas acusaciones de que puede disparar sin apretar intencionalmente el gatillo bajo ciertas circunstancias, a veces descritas como descargas «no ordenadas». Aunque Sig Sauer ha defendido el diseño y ha cuestionado las reclamaciones por defectos, ha sido objeto de numerosos litigios a lo largo de la historia de la plataforma, con numerosas acusaciones y casos previos de alto perfil relacionados con descargas accidentales.

El abogado de derechos de armas Rob Dobar, quien ha comentado públicamente sobre el caso, sugirió que es posible que el primer disparo escuchado en video fuera una descarga accidental que ocurrió después de que un oficial quitó el arma. Argumentó que tal disparo podría haber sido malinterpretado por otro oficial como un acto intencional de Pretti, lo que provocó el disparo que lo mató. Esta teoría, aunque no ha sido confirmada por los investigadores, se ha difundido rápidamente en línea porque se ajusta a lo que los espectadores creen que ven en las imágenes de vídeo disponibles.

Según la imagen del arma difundida por el DHS, el arma era una SIG Sauer P320 AXG Combat, una pistola de 9 mm de alta capacidad con cañón roscado, cargador extendido de 20-21 balas y una óptica SIG Romeo. La instalación de esta arma cuesta aproximadamente 2.000 dólares.

Historia del P320

La Sig Sauer P320 comenzó no como una controversia, sino como un gran éxito. Cuando SIG introdujo el P320 en el mercado civil a principios de 2014, llegó en el momento justo. Las fuerzas del orden y los civiles armados gravitaron hacia las pistolas con armazón de polímero que se disparan con percutor, y la P320 aportó algo diferente a ese campo abarrotado: verdadera modularidad. En lugar de quedarse atrapado en un tamaño de empuñadura y una configuración, el P320 se construyó alrededor de una unidad de control de fuego extraíble, el núcleo serializado del arma que se podía mover entre diferentes marcos y calibres. Era moderno, adaptable y rápidamente consiguió seguidores.

Luego, el P320 se hizo más popular en 2017. Se volvió histórico. Una variante del P320 ganó la competencia del Sistema de pistola modular del ejército de EE. UU. y fue adoptada como M17 y M18. Esa decisión convirtió a la pistola en un nombre familiar en la cultura de las armas e impulsó aún más su adopción en los mercados civiles y de agencias.

Pero el mismo año en que se alcanzó el pico, se formó la primera grieta importante.

Los informes y pruebas generaron preocupación de que algunos P320 podrían dispararse si se caen bajo ciertas condiciones. Esa controversia sobre el «disparo de fuego» explotó en la comunidad de armas de fuego, lo que obligó a SIG a responder públicamente. La compañía lanzó lo que llamó el Programa de Actualización Voluntaria P320, con cambios destinados a reducir la posibilidad de descarga accidental en condiciones de impacto. SIG describió la actualización como un diseño alternativo que redujo el peso de los componentes internos y agregó un separador mecánico.

Para muchas personas, este debería haber sido el final. Un problema conocido, una respuesta pública de toda la industria y una solución disponible. Pero no fue el final. Fue el comienzo de un reclamo mayor y más dañino.

En los años siguientes, el P320 se asoció con un tipo diferente de acusación, mucho más inflamatoria que una controversia sobre la prueba de caída. No es que el arma funcionara mal en el sentido tradicional, sino que disparó sin que se apretara deliberadamente el gatillo. Los críticos etiquetaron estos eventos como “descargas incontroladas”, y los escenarios descritos fueron del tipo que encendieron las alarmas de riesgo de todos los departamentos: pistolas disparando mientras estaban enfundadas, durante el movimiento normal o durante operaciones de rutina, incluso si el usuario insistía en que nunca se tocaba el gatillo.

Ese reclamo dio lugar a demandas y, en última instancia, a resultados judiciales.

En noviembre de 2024, un jurado de Filadelfia otorgó 11 millones de dólares al veterano del ejército George Abrahams, quien afirmó que su P320 enfundada se disparó, causándole graves lesiones en las piernas mientras bajaba escaleras. El veredicto se convirtió en uno de los ejemplos más citados en el debate nacional sobre si el diseño del P320 plantea un riesgo de disparar sin presionar deliberadamente el gatillo. SIG ha negado las acusaciones y dijo que planeaba apelar.

En 2025, la lucha no se limitó a juicios individuales. Llegó al nivel estatal.

En octubre de 2025, Nueva Jersey presentó una demanda contra SIG Sauer, alegando que el P320 puede descargarse sin apretar el gatillo y buscando soluciones importantes, incluido un retiro obligatorio y restricciones a las ventas en el estado. SIG respondió negando las acusaciones y cuestionando las afirmaciones.

El P320 sigue siendo popular, ampliamente utilizado y de gran confianza para muchos tiradores. Pero también es una de las armas de fuego más controvertidas de la última década, con un rastro documental de controversias públicas, reclamos persistentes y demandas de alto perfil que continúan dando forma a la forma en que las agencias y los profesionales armados evalúan el riesgo.

