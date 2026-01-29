Wallace Huo y Ethan Ruan lideran la programación en idioma chino de Netflix

netflix ha presentado una lista ampliada de originales en chino para 2026, anunciando siete nuevas series que reúnen a talentos de primer nivel de toda la Gran China, incluidos Wallace Huo, Ethan Ruán y Gigi Leung.

Los proyectos recientemente anunciados abarcan múltiples géneros, desde thrillers psicológicos hasta dramas médicos, basándose en la creciente inversión del transmisor en contenido en idioma chino tras el éxito de títulos como “The Resurrected” y “I Am Married…But!” que encabezó las listas locales y mantuvo un sólido desempeño en el Top 10 en toda Asia en 2025.

A la cabeza de la nueva lista está “Miracles of the ER”, un drama médico ambientado en el Hospital Universitario Central y protagonizado por Wallace Huo como director asociado de medicina de emergencia, Zhou Cheng-jun. La serie, dirigida por Li Zhi-qiang y Huang Jing-tzu, sigue a un nuevo residente poco convencional (Kent Tsai) que se une al departamento de emergencias junto con sus compañeros de élite. Cheryl Yang coprotagoniza como el médico tratante Dr. He Yu-hua. La serie explora la compleja dinámica entre médicos y pacientes mientras el equipo de urgencias se enfrenta a implacables crisis médicas, dilemas éticos y luchas de poder internas. Jade Lee produce.

“Confessions” marca la primera serie del cineasta de Hong Kong Wong Ching-po como escritor y director, reuniendo al creador y al elenco principal del premiado éxito de taquilla “The Pig, The Snake and The Pigeon”. El thriller psicológico está protagonizado por Ethan Ruan, Gingle Wang, Alyssa Chia y Vivian Sung en una historia sobre un caso de secuestro y atentado con bomba en Taipei en 2004 que destroza a tres familias aparentemente no relacionadas. La serie rastrea cómo el odio se propaga a lo largo de 20 años y dos generaciones, explorando agravios enterrados y ajustes de cuentas morales. El reparto también incluye a Hsueh Shih-ling, Chang Hsiao-chuan, Chen Yi-wen y Ben Yuen.

“Bloody Smart” trae a Gigi Leung a la pizarra en una serie ambientada en una ciudad escolar estrictamente regulada donde echa raíces un misterioso árbol Bloodfruit. Dirigida por Hsieh Chun-yi a partir de un guión de Hsieh, Sakana y Yalan Cheng, la serie sigue a un niño vestido de negro que entrega fruta carmesí a quienes la “necesitan”, despertando deseos largamente reprimidos y emociones selladas. Buffy Chen, Jerry Yu y Rin coprotagonizan. Hsu Guo-lun produce.

Del director de “96 Minutes”, “The Fixers” es una comedia de acción protagonizada por Christopher Lee como Chiang Fu-sheng, un gángster endeudado que se enreda con una misteriosa organización que opera desde el centenario Templo Qinghe. Los agentes del templo manejan discretamente los problemas de las élites políticas y empresariales. El director Hung Tzu-hsuan dirige la serie, con Cora Yim y Benjamin Lin como productores ejecutivos. Shou Lou coprotagoniza a Hsueh Chiu-nan, un arrogante vástago político emparejado con Chiang, mientras que Regina Lei interpreta a Shen Mei-na, una misteriosa Fixer que los desafía.

“Dogman” proviene del director Yen Yi-wen y sigue el ascenso y la caída de Chou Ko-chieh, el líder de la banda de rock Mazhi Go, quien llevó su apariencia y talento al estrellato instantáneo. Chang Hsiao-chuan interpreta al músico delirante y acabado de hoy, mientras que Berant Zhu retrata a su yo de 25 años que tenía el mundo a sus pies. Tarcy Su coprotagoniza el papel de su esposa Chen Li-hsuan. Olive Ting produce, con Yen, Ting y Sasha Huang escribiendo.

Dos series actualmente en producción completan los títulos recién anunciados. “Cómo sobrevivir a la escuela de medicina” sigue a estudiantes de medicina de primer año que hacen malabarismos con las presiones académicas, el amor juvenil y las expectativas familiares. Escrita y dirigida por el aclamado creador Giddens Ko, la serie está codirigida por Kai Ko y la actriz convertida en directora Tsai Chia-yin. Lu Wei-chun y Molly Fang son productores ejecutivos. El elenco se anunciará más tarde.

“Pacify” (título provisional) es un thriller de acción y ciencia ficción sobrenatural sobre una trabajadora cínica a tiempo parcial arrojada a lo sobrenatural después de que su hermana es poseída. Se une al grupo secreto de exorcismo Yuzhen Bathhouse y forma equipo con Chen Chiang-liu, cuya sinestesia cuántica le permite sentir fuerzas ocultas. Los directores de Hong Kong Derek Kwok (“Galants”, “Journey to the West: Conquering the Demons”) y Anthony Yan (“Esto no es lo que esperaba”) dirigen la serie. Chang Ya-ting produce con Kevin Tse como productor ejecutivo. Ambas series han finalizado la fotografía principal y las fechas de estreno se anunciarán.

Los títulos recién anunciados se suman a proyectos previamente revelados que inician el año. El 30 de enero abrirá la lista la ganadora de Cannes “Left-Handed Girl”, una película del director, coguionista y productor Shih-Ching Tsou sobre una madre soltera y sus dos hijas que regresan a Taipei para abrir un puesto en el mercado nocturno. Cuando su abuelo tradicional le prohíbe a su nieta zurda más joven usar su “mano del diablo”, generaciones de secretos familiares comienzan a desmoronarse. Sean Baker se desempeña como editor, coguionista y productor. El elenco incluye a Shih-Yuan Ma, Janel Tsai, Nina Ye y Teng-Hui Huang.

El 12 de febrero se estrenará “Million-Follower Detective”, protagonizada por el ícono de acción de Hong Kong, Ekin Cheng, en su primera serie de Netflix. Dirigida por el equipo creativo detrás del exitoso drama de misterio “Light the Night”, la serie sigue a un detective veterano que investiga a un misterioso profeta en línea que predice con precisión los asesinatos de personalidades de las redes sociales. El director y escritor Shaun Su dirige el proyecto, con Chang Ya-ting como productor y Seven Chen y Wu Meng-chian como productores ejecutivos. El elenco incluye a Shou Lou, Patty Lee, Wang Po-chieh y Buffy Chen.

Para el segundo trimestre de 2026 está prevista “Agent from Above”, una fantasía de acción a gran escala adaptada del primer libro de la popular serie de novelas de la autora taiwanesa Teensy “The Oracle Comes”. Inspirada en la mitología taoísta, la serie sigue a un médium espiritual (Kai Ko) que debe resolver perturbaciones sobrenaturales para restablecer el equilibrio entre los reinos humano y demoníaco. La serie, que cobró vida gracias a los principales equipos de efectos visuales de Taiwán, está dirigida por Kuan Wei-chieh y Lai Chun-yu. Melvin Ang y Rita Chuang son productores ejecutivos. Wang Po-chieh, Hsueh Shih-ling, Buffy Chen, Johnny Yang y Chen Yi-wen coprotagonizan.

“La narración en idioma chino es singular por su vitalidad, profundidad emocional y voluntad de explorar verdades humanas complejas y más oscuras”, dijo Maya Huang, directora de contenido en idioma chino de Netflix. «Estamos especialmente entusiasmados con las historias que asumen riesgos creativos y sumergen al público en mundos y experiencias extraordinarios. Nuestro objetivo es mejorar la narración local mientras nos asociamos con la comunidad creativa de Taiwán para ampliar el acceso al apoyo, la capacitación y los recursos».

La lista ampliada refleja la inversión continua de Netflix en la región desde que estableció operaciones en APAC hace diez años en enero. En 2025, “Born for the Spotlight” obtuvo los máximos honores en los premios Golden Bell de Taiwán y obtuvo la selección en el Festival Internacional de Cine de Busan.

Netflix también ha invertido en el desarrollo del ecosistema creativo de Taiwán a través de iniciativas que incluyen un Taller de Sala de Escritores de varios meses con la Agencia de Contenido Creativo de Taiwán, un programa inaugural de capacitación en producción con la Asociación de Productores de Taiwán y un reciente Premio de Narración Diversa e Inclusiva de NT$500.000 ($16.000) con la Promoción del Proyecto de Cine Golden Horse.