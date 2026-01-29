Pramono pide que se reparen inmediatamente los baches en Yakarta para que no haya víctimas

JacartaVIVA – El gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo, pidió al Servicio Bina Marga que repare los baches en las carreteras de Yakarta de inmediato y a corto plazo para que no haya víctimas.

«Así que ayer pedí inmediatamente varias cosas al Servicio de Carreteras. camino lleno de baches parcheado, sea lo que sea. «Sin embargo, esto es a corto plazo, temporal», dijo Pramono en el este de Yakarta, el jueves 29 de enero de 2026.

el menciono reparar Los baches todavía no pueden repararse permanentemente porque la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) predice que Yakarta seguirá sufriendo clima extremo.

«Si quiere ser permanente, sí, hay que hacerlo, dragarlo, etc. Casualmente hoy tendremos una reunión especial sobre el parcheo de carreteras en Yakarta. Sin embargo, he dado permiso en los últimos días. Porque si no, habrá más víctimas, incluso en varios lugares», dijo Pramono.

Anteriormente, el Servicio DKI Jakarta Bina Marga registró que del 11 al 21 de enero de 2026 se habían manejado 1.383 baches repartidos por toda la zona de Yakarta.

Este manejo lo lleva a cabo la Unidad de Implementación de Bina Marga a partir del nivel de subdistrito, subdistrito y servicio.

«La recopilación de datos sobre el número de puntos de daños en las carreteras aún se está llevando a cabo y puede actualizarse junto con el proceso de verificación en el campo», dijo el jefe del Centro de Datos e Información del Servicio Bina Marga de DKI Jakarta, Siti Dinarwenny.

Dijo que el Departamento Bina Marga de DKI Yakarta ha tomado varias medidas de mitigación para minimizar el riesgo para los automovilistas.

El Servicio DKI Bina Marga, dijo, tiene una red de Unidades Bina Marga en subdistritos, subdepartamentos, así como un grupo de trabajo del escuadrón amarillo que se mueve rápidamente para llevar a cabo el seguimiento.

Siti dijo que cada descubrimiento de carreteras que necesita reparación se maneja de inmediato para no causar accidentes de tráfico.

Además, dijo que el tratamiento actual era una medida temporal y de emergencia. El parcheo se lleva a cabo ajustándose a condiciones climáticas inciertas.

Sin embargo, confirmó que el Departamento de DKI Bina Marga llevará a cabo reparaciones permanentes utilizando asfalto mezclado en caliente cuando el clima sea más favorable, para que la calidad de la carretera sea mejor y dure más.