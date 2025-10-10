Sargento de la policía de Nueva York sufre graves lesiones en la cabeza después de un tiroteo en el Bronx – Oficial legal

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

ciudad de nueva york – Un sargento de la policía de Nueva York fue hospitalizado el jueves por la noche con graves lesiones en la cabeza después de que se realizaran disparos durante un incidente doméstico en un edificio de apartamentos de Williamsbridge, y un sospechoso de robo de 18 años resultó gravemente herido por disparos de la policía, dijeron las autoridades. El enfrentamiento se produjo sobre las 22.30 horas. cerca de East Gun Hill Road y Paulding Avenue después de que los oficiales siguieron al adolescente hasta el edificio mientras investigaban un informe que involucraba a un hijo armado en una casa familiar.

Lo que comenzó como una respuesta a un allanamiento de morada rápidamente se intensificó. Cuando los agentes intentaron asegurar el lugar, el sospechoso supuestamente disparó múltiples tiros desde el interior del apartamento. Cuando la policía intentó arrestarlo en la puerta, se produjo un forcejeo. Durante el forcejeo, el sargento cayó de espaldas y se golpeó la cabeza. Otro oficial respondió al fuego y alcanzó al sospechoso en la parte baja de la espalda y en el brazo derecho. El sargento y el adolescente fueron transportados al Centro Médico Jacobi; El oficial se encontraba en condición estable y el sospechoso figuraba como crítico el viernes temprano.

Los primeros informes de la noche anterior describieron el incidente como un tiroteo policial, y algunos medios de comunicación afirmaron que el sargento había recibido un “disparo” en la cabeza. Por la mañana, los funcionarios enfatizaron que la lesión fue el resultado de una caída en medio de disparos y no de una herida de bala, aunque los investigadores todavía estaban catalogando las pruebas balísticas.

Funcionarios y fuentes describieron al joven de 18 años, cuyo nombre no ha sido revelado, con un historial significativo de violencia. El episodio comenzó cuando un padre informó que su hijo había apuntado con una pistola a miembros de su familia, lo que llevó a los oficiales a registrar el área y localizar al sospechoso en el edificio Williamsbridge. Mientras los oficiales esperaban unidades adicionales e intentaban contener el apartamento, estallaron disparos, lo que provocó un tenso enfrentamiento de varios minutos que se extendió al pasillo y la puerta.