Purbaya dice que existe la posibilidad de disolver el grupo de trabajo BLBI, aquí está la razón

Bogor, VIVA – El Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, reveló que existe la posibilidad de que su partido disuelva el Grupo de Trabajo para el Manejo de Reclamaciones Estatales para el Fondo de Asistencia de Liquidez del Banco de Indonesia, también conocido como Grupo de trabajo BLBI.

La razón es que, dado el tiempo que lleva ocurriendo el incidente y la duración de la investigación requerida, los resultados son mixtos. devolver dinero del estado Tampoco demasiado grande y simplemente hazlo.

«El grupo de trabajo BLBI todavía está en proceso (evaluación). «Más tarde veré cómo se ve esto realmente», dijo Purbaya en una teleconferencia en el evento Media Gathering ‘Completely Peeling the 2026 APBN’ en Bogor, Java Occidental, el jueves 9 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa en el complejo del Palacio Presidencial

«Lo vi después de un tiempo. Los resultados o los ingresos no fueron muchos, y simplemente causó un escándalo», dijo.

Según él, el desempeño del Grupo de Trabajo BLBI hasta ahora no ha sido óptimo para proporcionar resultados significativos para el país. Con el impacto resultante de la actuación del Task Force, Purbaya no descarta la posibilidad de poner fin a su existencia.

«En lugar de hacer ruido, tal vez acabemos con el grupo de trabajo», afirmó Purbaya.

Sin embargo, confirmó que el gobierno aún tenía que realizar más evaluaciones antes de tomar una decisión final sobre el destino del Grupo de Trabajo BLBI.

«Pero lo evaluaré nuevamente antes de dar ese paso», dijo.

Para obtener información, el Grupo de Trabajo BLBI se formó para manejar y restaurar los derechos de cobro estatal de los fondos de asistencia de liquidez proporcionados a los bancos nacionales durante la crisis financiera de 1998. Desde su formación, el mandato del Grupo de Trabajo BLBI se ha ampliado varias veces.

Con base en el Decreto Presidencial (Kepres) Número 30 de 2023, que es la segunda enmienda del Decreto Presidencial Número 6 de 2021, el mandato del Grupo de Trabajo BLBI se ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, se habla de extender el mandato del Grupo de Trabajo BLBI nuevamente hasta 2025, considerando que todavía hay muchas reclamaciones estatales de deudores y deudores que no han sido resueltas.