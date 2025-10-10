La composición de los jugadores de la selección de Indonesia será la clave para la conquista de Irak

Jacarta – El observador del fútbol indonesio Mohamad Kusnaeni mencionó la alineación Selección Nacional de Indonesia es un aspecto clave que puede traer la victoria al equipo de Garuda contra Equipo nacional iraquí en Clasificación para el Mundial 2026 Zona Asia.

«El entrenador Patrick Kluivert debe tener el coraje de cambiar la alineación. Dar prioridad a los jugadores mejor preparados y con experiencia jugando en partidos de vida o muerte como este», dijo Mohamad Kusnaeni cuando fue confirmado en Yakarta el viernes.

La selección de Indonesia, que acaba de perder 2-3 ante Arabia Saudita, continuará su partido del Grupo B contra Irak en King Abdullah Sports City, Jeddah, el domingo (10/12).

Kusnaeni dijo que el partido contra Irak sería un partido que la selección nacional de Indonesia debe ganar. Por lo tanto, el seleccionador Kluivert debe tomarse muy en serio la evaluación y corrección de una serie de debilidades que surgieron contra Arabia Saudita.

Se deben minimizar los errores propios que resultan en la creación de oportunidades para el oponente. Aparte de eso, continuó, también es necesario mejorar el rendimiento del mediocampo para que los rivales no tengan demasiada libertad para controlar y dominar el partido.

Kusnaeni dijo que también era necesario perfeccionar el acabado final del equipo de Garuda. Por eso, la creatividad del centro del campo también fue decisiva, ya que se mostró muy monótono en la primera parte contra Arabia Saudita.

Según él, jugadores como Calvin Verdonk deben jugar para fortalecer la defensa. Asimismo, Ole Romeny necesita jugar desde el principio para que los ataques sean más centrados y precisos.

Lo ideal, dijo, es que el entrenador Kluivert escogiera el sistema 3-4-3, que la selección indonesia utiliza en partidos cruciales. Esto significa que Rizky Ridho y Justin Hubner acompañan a Jay Idzes en el defensa central, mientras que Kevin Diks está en el lateral derecho y Verdonk en el izquierdo.

«Si Kluivert todavía cree en el 4-2-3-1, adelante. Lo importante es reforzar los laterales izquierdo y derecho con Verdonk y Sandy Walsh», dijo.

Kusnaeni agregó que también es necesario modificar el dúo de mediocampistas centrales con Joey Pelupessy, quien debe estar acompañado de jugadores que puedan complementarse como Thom Haye o Ricky Kambuaya, además de Nathan Tjoe-A-On, que podría ser una alternativa.