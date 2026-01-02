Kevin O’Connell toma la decisión de JJ McCarthy para la semana 18

El Vikingos de Minnesota están fuera de la contienda por los playoffs, de cara a la última semana de la temporada regular. Y aunque ahora es seguro que el equipo se irá de vacaciones el lunes, todavía hay orgullo y un récord ganador por el que jugar.

Los Vikings asegurarán un récord de 9-8 con una victoria el domingo, y tal vez este gesto simbólico haya tenido más impacto de lo que el equipo admitiría. Particularmente considerando que una victoria en la Semana 18 será una victoria contra rivales de división, el Empacadores de Green Bay.

A pesar de haberse perdido la victoria de la Semana 17 contra el Leones de Detroit con una lesión en la mano y siendo cuestionable para jugar Durante gran parte de la semana, el entrenador en jefe Kevin O’Connell anunció el viernes que el mariscal de campo franquicia, J.J. McCarthycomenzará en la final de temporada de la organización.

«JJ McCarthy (mano) no tiene ninguna designación de lesión y será titular el domingo, según Kevin O’Connell». Kevin Seifert de ESPN reportado el 2 de enero.

No sólo no está descartado McCarthy, como algunos esperaban. Pero el equipo lo incluyó en la lista sin ninguna designación de lesión, lo que lo dejó completamente listo para jugar.

