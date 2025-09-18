Presient Trump dará una orden centrada en la violencia política, el discurso de odio – Oficial de leyes

Compartir y hablar por la justicia, la ley y el orden …

Washington DC – La Casa Blanca es el establecimiento de una orden ejecutiva centrada en la violencia política y lo que llama el «discurso del odio», de modo que una colisión se profundiza con una amplia coalición de grupos de intereses que advierten el movimiento, corre el riesgo de criminalizar diferentes opiniones y el lento de la sociedad civil.

Los altos funcionarios dicen que el comando sigue el asesinato de Charlie Kirk y es parte de una campaña más amplia para frenar lo que la administración afirma una amenaza creciente de las redes de la izquierda. Según un oficial de administración, formó el esfuerzo, incluido el subdirector Staf Chef Stephen Miller.

Un frente más grande

En las últimas semanas, la administración ha intensificado el control de las organizaciones liberales y las acusó de alimentar a los disturbios y atacar la aplicación de la ley e identificarla puede buscar arreglos de terrorismo para algunos grupos. También impulsó con la ayuda del estatuto federal de extorsión para perseguir a los presuntos financiadores de violencia, un paso que los críticos dicen que el discurso y la defensa protegidos se relajarían.

Una campaña de creciente

La orden conceptual aterriza en medio de una ofensiva más amplia contra las instituciones liberales: la Casa Blanca ha retenido fondos federales de universidades como Harvard y Columbia, el Ministerio de Justicia ha abierto una investigación en ACTBLUE, y varias oficinas legales prominentes han introducido consecuencias que han sido una razones competitivas, pasos.

Despliegue

Los partidarios arrojan la orden como acción atrasada para asustar la violencia; Los opositores ven un plan para la aplicación selectiva en una era hiperpolarizada. Con los detalles que aún son complicados, las preguntas centrales son sostenibilidad y alcance legales: cómo la orden define la «violencia política», qué discurso implica y si los fiscales evaluarán teorías agresivas, como RICO, contra grupos que tratan con la protesta o la organización electoral. Estas respuestas determinarán si esta es una medida de seguridad pública específica o una confrontación de la cuenca del río con el sector estadounidense sin fines de lucro.