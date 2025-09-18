El aeropuerto de Jewar en Noida se inaugurará el 30 de octubre







Marcar un hito significativo para la aviación en la región de la capital nacional, el aeropuerto de Noida, también conocido como el aeropuerto de Jewar, se inaugurará el 30 de octubre, según lo informado por la agencia de noticias ANI.

En un gran impulso para el sector de la aviación india, se espera que las operaciones de vuelo del Aeropuerto Internacional de Noida comiencen dentro de los 45 días, conectando al menos 10 ciudades principales en la primera fase, incluido Bengaluru, MumbaiHyderabad y Kolkata.

El jueves, el Ministro de Aviación Civil de la Unión, Rammohan Naidu, afirma sobre la inauguración del aeropuerto de Noida, dijo: «El aeropuerto internacional de Jewar se inaugurará el 30 de octubre de 2025, y dentro de los 45 días a partir de esa fecha, podemos ver que las operaciones comienzan», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Los informes dicen que la primera fase del aeropuerto contará con una sola pista y un terminal capaz de manejar a 12 millones de pasajeros anualmente, con el potencial de expandirse a 70 millones de pasajeros en cuatro fases.

Ubicado a 75 km de Delhi, será el segundo aeropuerto internacional de NCR después del aeropuerto internacional de Indira Gandhi, lo que aumenta la conectividad para Western Uttar Pradesh.

Pronto se iniciará, se espera que el aeropuerto en Noida sea un centro estratégico para las operaciones de carga, mejorando la logística y el crecimiento económico al tiempo que facilita la carga en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi en Nueva Delhi.

El aeropuerto está vinculado por seis carreteras, ferrocarriles rápidos-metro y taxis POD; Cuenta con un sistema de aterrizaje de instrumentos CAT-III B para operaciones con baja visibilidad.

El Aeropuerto Internacional Jewar se desarrolló a través de una asociación público-privada con el gobierno de Uttar Pradesh y el aeropuerto de Zurich International AG.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, se espera que el aeropuerto de Jewar estimule el desarrollo inmobiliario y genere aproximadamente un lakh de empleos directos e indirectos.

Teniendo en cuenta que el aeropuerto de Jewar aliviará la presión sobre el aeropuerto internacional Indira Gandhi de Delhi y mejorará la aviación regional, la infraestructura de aviación moderna también aliviará la congestión del tráfico entre Noida y Gurgaon.

Teniendo en cuenta que Jewar Aeropuerto se ha construido con perfección que puede contener una gran cantidad de vuelos a la vez, está listo para darle a la gente de Delhi un suspiro de alivio mientras viaja por todo el mundo.

