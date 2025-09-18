Supuestamente comprometido con violencia con los médicos, los profesores de Unissula Semarang fueron liberados 6 meses

Semarang, Viva – Universidad Islámica de Sultan Agugg (Unissula) Semarang impuso oficialmente sanciones al Dr. M. Dias Saktiawan en forma de liberación de su asignación académica como profesor. Esta política es válida del 18 de septiembre de 2025 al 17 de marzo de 2026.

La decisión se tomó después de que Dias estuvo involucrado en un caso de presunta violencia contra un médico en RSI Sultan Agung Semarang. El incidente se convirtió en una preocupación pública después de que la grabación de video fue viral en las redes sociales.

El Decreto de Sanciones fue firmado directamente por el Rector de Unissula, Prof. Dr. H. Gunarto SH, MH en una conferencia de prensa sobre el campus el jueves (18/09/2025), decano de la Facultad de Derecho Unissula, Prof. Dr. Jawade Hafidz, dijo que la Universidad había enviado un equipo ético para hacer un seguimiento del caso.

«La Junta de Ética ha aclarado al presidente presidente de RSI Sultan Agung, el Dr. Agus Testianto, el Dr. Stefani, OBGYN, que acompañó al paciente, y al hermano Muhammad Dias se le pidió una aclaración sobre el incidente», dijo Jawade.

Director de RSI Sultan Agung Semarang Agus Testianto

Los resultados de los exámenes éticos recomendaron la sanción de la exención de tareas, y la decisión fue aprobada por el canciller. «Sanciones a Dias Saktiawan en forma de liberación de los deberes académicos y las funciones como profesores durante 6 meses, según lo estipulado en el Artículo 25 Párrafo (1) con respecto al Código de Ética Profesor de unissula. Esta decisión es válida desde hoy hasta el 17 de marzo de 2026 «, explicó.

Además, Jawade enfatizó que durante las sanciones, Dias no se le permitió llevar a cabo obligaciones de enseñanza. «Como decano, no permitiré que Dias enseñe durante este período», dijo.

Como se sabía anteriormente, el profesor de Unissula supuestamente fue comprometido con violencia con el médico mientras acompañaba a su esposa para dar a luz en RSI Sultan Agung Semarang. (Teguh Joko Sutrisno/TVone/Semarang)