(Oficial de paz estadounidense): No hay ninguna razón racional por la cual este tiroteo fatal en el que estuvo involucrado un oficial en Minneapolis el 7 de enero de 2026 estuviera destinado desde el eco del primer disparo a convertirse instantáneamente en noticia internacional. En la mayoría de los mercados de medios estadounidenses, este caso seguiría siendo un acontecimiento trágico y evitable. Se cree que la causa se atribuye a decisiones críticamente imprudentes tomadas por el fallecido. A menos que exista algún interés local, es poco probable que se traslade a otro mercado.

Si decide amenazar a agentes del orden armados, armar su vehículo e intentar dañar o matar, la probabilidad estadística de que lo maten a tiros en un tiroteo en el que esté involucrado un oficial aumenta significativamente. No es ciencia espacial. Como cita uno de mis amigos a John Wayne: «Si quieres ser estúpido, tienes que ser duro».

El 7 de enero de 2026, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas abrió fuego contra el conductor de una camioneta que se dirigía deliberadamente hacia él. La conductora, Renee Good, había usado su vehículo para bloquear e interrumpir intencionalmente los vehículos de ICE.

Estos son los hechos: Cuando los oficiales se acercan a su vehículo y le dicen que salga del vehículo, ella retrocede. Un oficial está parado frente al vehículo de la manifestante Good mientras retrocede, cuando de repente ella avanza. Su vehículo golpeó al oficial, pero hay evidencia en video de que cuando el conductor avanzó (las luces de retroceso se apagaron), el oficial que ahora está repentinamente en peligro todavía estaba en la pistolera. Según declaraciones de testigos en el lugar y desde distintos ángulos de vídeo, los tres disparos se realizaron entre 0,5 y 0,75 segundos después, impactando al conductor en la cara.

Pero a pesar del vídeo que ha circulado ampliamente, los medios de comunicación publican declaraciones asombrosas y sin sentido, como por ejemplo: «Un tercer agente con un arma en la mano camina delante del coche que se aleja de los agentes. Ese agente, que parece haber sido golpeado hacia atrás pero no alcanzado, abre fuego contra el vehículo». Objetivamente hablando, eso no sucedió.

La Tierra de los 10.000 Lagos se ha ganado la reputación de tener un estilo caótico de liderazgo y justicia como Alicia en el País de las Maravillas. Los prejuicios de los medios son intolerables. CNN comparte este mensaje en su cobertura del oficial de ICE involucrado al hacer una pausa:

«Para recordar: El día después de Navidad, un creador de contenido conservador de 23 años afirmó en un vídeo en YouTube, con poca evidencia, que los centros de cuidado infantil somalíes en Minnesota estaban aceptando de manera fraudulenta dinero destinado a brindar cuidado infantil a familias de bajos ingresos. El vídeo, impulsado por el vicepresidente JD Vance y el multimillonario tecnológico Elon Musk, rápidamente acumuló millones de visitas”.

Describieron el periodismo ciudadano de Nick Shirley, quien no contó la historia del fraude en el cuidado infantil de Minneapolis pero viajó a Minnesota para verlo con sus propios ojos. El fraude se produjo con frecuencia, pero el trabajo de Shirley sólo demostró el comportamiento intrépido de los delincuentes y señaló la corrupción del gobierno en la concesión de licencias para el cuidado infantil.

Wikipedia ha eufemizado a Good como la “conductora que hace señales a la gente alrededor de su auto” y Associated Press la describe como “automovilista”, mientras que CNN usa repetidamente la formulación “mujer” o “mujer de 37 años”. Muchas fuentes siembran deliberadamente el engaño y dan la idea de que simplemente tiene problemas con el coche allí. Durante su velorio, el 7 de enero de 2026, otras voces del Star-Tribune revelan su verdadero propósito en Portland Avenue entre 33tercero y 34mi calles:

Los oradores de una vigilia nocturna revelaron pocos detalles sobre la vida de Good, pero se mostraron firmes al honrarla como una buena vecina que protegía a los demás. «Ella era pacífica, hizo lo correcto», dijo Jaylani Hussein, directora ejecutiva de CAIR-MN. «Murió porque amaba a sus vecinos». Una oradora que se identificó sólo como Noah rechazó la descripción que hizo Kristi Noem de Good como un terrorista nacional y dijo en cambio que Good estaba presente en Portland Avenue el miércoles «observando a los terroristas».

CNN también informó: Una mujer con sangre en el rostro se sentó en el patio de la casa de Tyrice Jones, residente de Minneapolis, después del fatal tiroteo de ICE contra una mujer esta mañana, dijo Jones, y se la escuchó gritar: «¡Acabas de matar a mi esposa!».

Jones dijo que salió después de escuchar disparos, seguidos de un fuerte golpe cuando vio a la mujer, a quien, según dijo, debían llamarla «su gente». Ella respondió: «No tenemos a nadie aquí. Somos de fuera de la ciudad».

Good deja huérfano a un niño de seis años.

Este es el resultado de un liderazgo fallido e incluso sedicioso tanto en la ciudad de Minneapolis como en el estado de Minnesota.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, un maestro de la política performativa, intervino con una conferencia de prensa profana en la que culpó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por la escalada que él y otros provocaron. El jefe Brian O’Hara habla en vivo en CNN sobre los peligros de la aplicación de la ley por parte de ICE (contra extranjeros criminales ilegales) en su ciudad y el peligro de que sus oficiales se encuentren en estas situaciones.

El Fiscal General del Estado, Keith Ellison, que se encuentra dentro del vórtice del escándalo de corrupción en materia de bienestar social, atención médica y cuidado infantil, rápidamente culpó de las acciones de Good al agente de ICE que intentó matar.

El gobernador Walz, otro personaje recurrente en todos los escándalos que han marcado los últimos cinco años, celebró una conferencia de prensa en el EOC estatal y alegó que agentes federales del DHS ingresaron a su estado sin coordinación con funcionarios estatales y locales. El secretario Noem, quien anteriormente se desempeñó como gobernador de un estado vecino al mismo tiempo que su mandato, le pidió que compartiera que el estado y los locales, como el jefe de la ciudad santuario de O’Hara, son los que no coordinarán con la ayuda federal a menos que sea algo que quieran.

El sesgo de los medios ha alcanzado un nuevo nivel de desvergüenza durante este día de pérdidas innecesarias. En el pasado, la prensa apoyaba la verdad objetiva. Nos prometieron que si había vídeos de los incidentes podríamos llegar a un acuerdo, pero eso no se materializó. Ni siquiera teníamos una cámara corporal (BWC), pero hasta ahora todavía tenemos cuatro o cinco ángulos de video, y es probable que vengan más.

Es triste que un manifestante haya tomado la decisión imprudente de interferir con el trabajo de los agentes federales. Los agentes de ICE, ellos mismos ciudadanos de los Estados Unidos, son oficiales jurados encargados de la misión de procesar criminalmente a extranjeros ilegales dentro de nuestras fronteras soberanas.

Si este es el patrón que continúa desde los disturbios de George Floyd hace cinco años, o con Philando Castile hace nueve años, veremos que la seguridad de la gente de Minnesota continúa deteriorándose hasta alcanzar los estándares del tercer mundo.

Por favor mantengan a todos los agentes del orden en sus oraciones.

Siga a Roland Clee en The Oficial de paz estadounidense.