‘Toxic’ de Yash revela su personaje Raya en su revelación de cumpleaños

Calificación yashPara el cumpleaños de , los realizadores detrás de “Toxic – A Fairytale for Grown-Ups” han lanzado un vídeo de presentación del personaje que presenta a Raya, interpretada por Yash.

La revelación llega después de que la producción revelara estratégicamente su elenco femenino (Kiara Advani, Nayanthara, Huma Qureshi, Rukmini Vasanth y Tara Sutaria) estableciendo la base impulsada por los personajes de la película antes de presentar a su figura central.

El vídeo comienza en un cementerio que rápidamente pasa a la acción. Los disparos interrumpen el silencio cuando Raya emerge entre el humo, armada con una metralleta. El material establece una estética más oscura que señala la escala y la intensidad visual de la producción. A partir del metraje publicado durante la revelación del cumpleaños del año pasado, el nuevo vídeo amplía el mundo de acción y el enfoque visual de la película.

Como actor, coguionista y coproductor, Yash asume un papel que representa la experimentación creativa dentro de un marco narrativo internacional.

Yash, el actor de la industria cinematográfica en idioma kannada que saltó al estrellato en toda la India con la franquicia “KGF”, se ha convertido en una de las estrellas más buscadas del cine indio. Conocido por su interpretación de Rocky Bhai en “KGF: Capítulo 1” (2018) y “KGF: Capítulo 2» (2022) La transformación de Yash en un héroe de acción más grande que la vida impulsó las películas a un éxito de taquilla sin precedentes, rompiendo las barreras del idioma. La segunda entrega de la franquicia es la quinta película india con mayor recaudación de todos los tiempos. Si bien la serie «KGF» consolidó su poder estelar, la carrera inicial de Yash en películas en idioma kannada mostró su versatilidad, con actuaciones notables en proyectos como «Mr. y la Sra. Ramachari” (2014) y “Googly” (2013).

Escrita por Yash y el director Geetu Mohandas, “Toxic – A Fairytale for Grown-Ups” se rodó simultáneamente en kannada e inglés, con versiones dobladas previstas para hindi, telugu, tamil, malayalam y otros idiomas.

La producción cuenta con el director de fotografía ganador del Premio Nacional Rajeev Ravi, el compositor Ravi Basrur, el editor Ujwal Kulkarni y el diseñador de producción TP Abid. Las secuencias de acción están coreografiadas por JJ Perry de Hollywood, conocido por su trabajo en “John Wick”, junto con los directores de acción Anbariv y Kecha Khamphakdee, ganadores del Premio Nacional de Cine de la India.

Producida por Venkat K. Narayana y Yash a través de KVN Productions y Monster Mind Creations, “Toxic – A Fairytale for Grown-Ups” se estrenará en cines en todo el mundo el 19 de marzo, coincidiendo con las celebraciones de Eid, Ugadi y Gudi Padwa.

