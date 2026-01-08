Lo que Darren Fletcher le dijo a Shea Lacey antes de hacer el impresionante cameo del Manchester United

Shea Lacey estuvo cerca de anotar dos veces en el empate 2-2 del Man Utd con el Burnley en la Premier League.

Shea Lacey realizó un emocionante cameo para el United en Burnley

Darren Fletcher ha respaldado a Shea Lacey para que desempeñe un «papel importante» en el futuro del Manchester United después del impresionante cameo del joven de 18 años en Turf Moor en el primer partido de Fletcher al mando. El joven de 18 años entró a falta de seis minutos contra el Burnley y pegó en el larguero con un brillante disparo antes de enviar otro disparo desde lejos que rozó el poste.

Fue la segunda aparición de Lacey con el primer equipo y la primera señal del talento que lo ha marcado como alguien a seguir dentro de la academia. Fletcher mostró confianza al lanzarlo mientras el United perseguía un gol ganador y el joven casi lo logra.

“Le dije: sigue adelante y haz lo que haces, y lo hizo”, dijo Fletcher. «Sé que va a tener un impacto. Sé que es creativo. Tiene goles en él. Es emocionante, es directo, no tiene miedo y golpeó el travesaño y tuvo otro tiro, así que tuvo un juego realmente brillante.

«Estoy feliz por él porque ha habido muchas lesiones en los últimos años y su impulso no está mejorando. Pero sabemos el talento que tiene y será una gran parte del futuro del Manchester United. No tengo ninguna duda al respecto».

Los esfuerzos de Lacey fueron parte de una actuación ofensiva mucho mejor del United, que anotó 30 tiros contra los Clarets. Golpearon dos veces el palo, despejaron dos de la línea y vieron el gol de Lisandro Martínez anulado polémicamente por una falta.

Fletcher había dicho a sus jugadores que salieran a entretenerse y se alegró de ver al United realizar una actuación ofensiva mucho mejor.

«Se trataba de ser proactivos, atacar, exponerse, mostrar las capacidades que tienen como individuos y como jugadores y realmente liderar el camino, ser proactivos y emocionantes», dijo. “Fueron los desafíos que les presentamos y lo hicieron.

«Creo que, como dije, no fue perfecto, pero hubo muchas cosas buenas en él. Mirando hacia atrás en ese juego, aparte probablemente del comienzo y luego después de que estábamos 2-1 arriba, creo que el resto del juego fue un dominio prácticamente total y creó muchas oportunidades.

«Probablemente lo miramos y nos sentimos decepcionados por no haber marcado más goles, porque tenemos que marcar más goles cuando se crean tantas oportunidades».