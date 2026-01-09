La reacción del técnico del Liverpool tras empatar 0-0 al Arsenal, Luis Enrique deja el PSG por MU

VIVA- El mundo del fútbol durante todo el viernes 9 de enero de 2026 estuvo lleno de alta tensión desde las competiciones europeas hasta la dinámica interna de los clubes de la Liga 1. La atención se centró en el intenso duelo en el Emirates Stadium que reunió a Arsenal Y Liverpooldonde las disciplinadas tácticas de Arne Slot lograron robarse el show.

Mientras tanto, desde París llegó una gran sorpresa con la noticia de los planes de Luis Enrique de fichar por el Manchester United. Desde su tierra natal, la firmeza de Bojan Hodak en Persib Bandung sobre el futuro de Federico Barba es también el tema que más ha llamado la atención de los lectores.

Aquí hay 5 artículos. más popular VIVA.co.id en el canal de fútbol durante todo el viernes 9 de enero de 2026:

5. Arne Slot reaccionó con fuerza después de que el Liverpool venciera al Arsenal 0-0, se destacó el nombre de Conor Bradley

El Liverpooli demostró su dureza en un gran partido. Al visitar el estadio del Arsenal en el Emirates Stadium de Londres, los Rojos mantuvieron a raya al Arsenal con una puntuación de puntos en la Premier League 2025-2026, el viernes por la mañana WIB, 9 de enero de 2026.

Aunque el partido terminó sin goles, la actuación del Liverpool recibió muchos elogios. El equipo de Arne Slot se mostró disciplinado, sólido y varias veces incluso más peligroso que los locales, especialmente en la segunda parte. Este resultado también amplió el récord invicto del Liverpool a 10 partidos en todas las competiciones.

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, destacó que estaba satisfecho con el desempeño del equipo, a pesar de que el resultado final sólo le dejó un punto a Londres.

«Estoy claramente satisfecho con el desempeño. En cuanto a los resultados, en cierta medida también es positivo, porque el Arsenal está haciendo una muy buena temporada, tanto en competiciones nacionales como europeas. Sabes lo difícil que es obtener un resultado contra ellos, y mucho menos ganar», dijo Slot en una conferencia de prensa después del partido citada en el sitio web oficial del Liverpool.

Slot admitió que el Arsenal fue más dominante en la posesión del balón en la primera parte y amenazó varias veces por el lado derecho ocupado por Bukayo Saka y Jurrien Timber. Sin embargo, cree que este dominio no genera oportunidades verdaderamente limpias.

4. Luis Enrique decide irse PSG Manchester United

Se dice que el futuro de Luis Enrique con el Paris Saint-Germain terminará pronto. Según los informes, el técnico español ha informado a la dirección del PSG que se marchará el próximo verano, justo cuando expire su contrato.