Black Mirror renovado para la temporada 8 en Netflix

“Espejo negro”- el alucinante netflix La serie de antología que ha predicho de manera preocupante muchos de los desarrollos tecnológicos que actualmente azotan a la humanidad, regresa por más.

Creador charlie brooker reveló en una entrevista con Tudum de Netflix el viernes que el exitoso programa regresará para una octava temporada en el transmisor.

«‘Black Mirror’ regresará y, con suerte, será más ‘Black Mirror’ que nunca», dijo. «Afortunadamente, tiene futuro, así que puedo confirmar que ‘Black Mirror’ regresará, justo a tiempo para que la realidad lo alcance. Así que eso es emocionante. Esa parte de mi cerebro ya se ha activado y está zumbando».

La revelación llega antes de los Globos de Oro de este fin de semana, donde el programa tiene sus primeras nominaciones. La temporada 7 obtuvo nominaciones a mejor serie limitada de televisión y serie de antología o película para televisión, y Rashida Jones y Paul Giamatti obtuvieron nominaciones por sus actuaciones en los episodios “Common People” y “Eulogy”, respectivamente.

Cuando se le preguntó sobre el proceso de elaboración de la nueva temporada, Brooker no entró en detalles, pero lo comparó con hacer un álbum.

«Es un experimento mental útil cuando se aborda una nueva historia», dijo. “A menudo pienso: ‘Bueno, ¿qué es lo que no hemos hecho todavía y qué tono estoy buscando?… ¿Dónde aparece esta canción en el álbum y en qué dirección musical vamos a tomar?’ Lo descubriremos. Es muy poco probable que alguna vez veas una fiesta de ‘Black Mirror’”.

La temporada 7 de “Black Mirror”, lanzada en abril de 2025, fue elogiada por volver a sus temas distópicos y centrados en la tecnología después de la recepción mixta de la temporada 6. VariedadLa reseña destacó particularmente la secuela de “USS Callister”, “Into Infinity”, por ir más allá de la premisa original de su predecesor.