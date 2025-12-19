El Ministro del Interior revela que la asistencia total del gobierno regional a Sumatra alcanza los 48.000 millones de IDR

Jacarta – El Ministro del Interior (Mendagri), Tito Karnavian, reveló una cifra gobierno regiones (gobierno local) fuera del área afectada desastre inundaciones y deslizamientos de tierra en la isla Sumatra también dar ayuda.

Lea también: Megawati: Yo creé el BMKG, no quiero ser arrogante



«Las regiones también enviaron inmediatamente una serie de apoyos presupuestarios, algunos en forma de bienes», dijo Tito en una conferencia de prensa en la base aérea de Halim Perdanakusuma, el viernes 19 de diciembre de 2025.



El helicóptero Caracal de la Fuerza Aérea de Indonesia aterriza con ayuda en Bener Meriah, en el centro de Aceh.

Lea también: Bahlil garantiza que las existencias de GNL para el semestre I-2026 son seguras



Explicó que varias regiones que proporcionaron donaciones incluyeron la provincia de Kalimantan Oriental que distribuyó ayuda por valor de 500 millones de IDR, Java Occidental 7 mil millones de IDR, Célebes del Norte 1.5 mil millones de IDR, Kalimantan del Norte 1 mil millones de IDR, Célebes del Sur 4 mil millones de IDR, Java Central 1.3 mil millones de IDR y Java Oriental 5 mil millones de IDR.

Mientras tanto, el gobernador de Java Oriental, Khofifah Indar Parawansa, habría participado directamente en la distribución de la ayuda.

Lea también: Danantara Indonesia y BP BUMN envían más de 1.000 voluntarios y 100 camiones de ayuda humanitaria para la gestión de desastres



Además de eso, la ayuda también provino de Nusa Tenggara Oriental por valor de 1.500 millones de IDR, Sumatra del Sur en forma de bienes por valor de 2.600 millones de IDR, Banten 3.000 millones de IDR, Kalimantan Central 3.000 millones de IDR, Sulawesi Occidental 1.000 millones de IDR.

Además de eso, las donaciones de DKI Yakarta por valor de 3.000 millones de IDR se distribuyeron directamente a la ciudad de Lhokseumawe junto con otras necesidades en forma de bienes, 2.000 millones de IDR del norte de Maluku, 4.300 millones de IDR de Bengkulu y 1.000 millones de IDR de Gorontalo.

El Ministro del Interior añadió que la asistencia total de los gobiernos regionales alcanzó alrededor de 43.000 millones de IDR.

Aparte de eso, la Asociación de Gobiernos Regentes de Toda Indonesia (Apkasi), liderada por el Regente Lahat Bursah Zarnubi, también brindó apoyo por valor de alrededor de 5 mil millones de IDR.

«Por lo tanto, el apoyo total de las asociaciones de gobiernos regionales y distritales alcanza aproximadamente 48 mil millones de rupias», concluyó.

Por la distribución del presupuesto, el Ministro del Interior expresó su agradecimiento a las personas que trabajaron rápidamente.

«Expresamos nuestro agradecimiento por la solidaridad de todos los gobiernos regionales y de todos los elementos de Forkopimda, así como de todos los partidos que se han movido para que trabajen rápidamente. Y hemos visto muchos resultados», dijo Tito.

Por otro lado, Tito pidió disculpas a la comunidad cuando aún falta mucho en el manejo de inundaciones y deslizamientos de tierra en la isla de Sumatra.

«Con toda humildad pedimos disculpas si hay alguna deficiencia», dijo.