Oficial de policía novato de Texas baleado – abogado

Ensenada de Copperas, Texas – Una comunidad está de luto por la pérdida de un joven oficial de policía que murió en un tiroteo en la línea el sábado mientras los investigadores estatales intentan determinar exactamente qué sucedió.

La policía de Copperas Cove identificó al oficial caído como el oficial Elijah Garretson. Garretson murió el sábado por la noche después de un tiroteo.

Los detalles sobre el incidente aún no se han publicado. El sospechoso se quitó la vida.

Garretson llevaba menos de siete meses en el departamento. Se graduó de la Academia de Policía de Central Texas College en junio de 2025 y poco después se unió al Departamento de Policía de Copperas Cove. El departamento dijo que obtuvo el Premio Académico por graduarse con el GPA más alto de su promoción de la academia, un detalle que sus colegas citaron como un reflejo de su disciplina y dedicación a la profesión.

«Mientras atravesamos este momento increíblemente difícil, pedimos comprensión y paciencia mientras nuestro departamento, la familia del oficial Garretson y nuestra familia policial lamentan esta pérdida», dijo el CCPD en un comunicado. «Por respeto a todos los afectados y a la investigación en curso, no se divulgará más información en este momento».