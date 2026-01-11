Los Raiders advirtieron contra la selección del mariscal de campo de Indiana, Fernando Mendoza

mariscal de campo de indiana fernando mendoza Básicamente, se consolidó como el mejor mariscal de campo en la generación del Draft de la NFL de 2026 con su actuación de cinco touchdowns contra los Oregon Ducks en el College Football Playoff. El Asaltantes de Las Vegas tiene la selección número uno, por lo que parece casi seguro que jugará con ellos la próxima temporada.

Un mariscal de campo estrella puede cambiar una franquicia de la noche a la mañana, pero los Raiders tienen muchas otras necesidades. El único grupo de posición que parece sólido de cara a 2026 son los alas cerradas. Resolver la posición del mariscal de campo es la pieza más importante del rompecabezas, pero el ex NFL El mariscal de campo Kurt Benkert cree que es una mala idea que los Raiders seleccionen a Mendoza este año.

«Creo que Mendoza es un operador. Eficiente, preciso y puede mover las cadenas con sus piernas lo suficiente. NO creo que pueda ir a Las Vegas como el número 1 en general y hacerlos competitivos en una AFC Oeste repleta. Personalmente creo que necesitarán un mariscal de campo con mayor potencial atlético para tener una oportunidad en los próximos 2 o 3 años de cambiar algo (el cronograma que se necesita para que no despidan a un nuevo entrenador). Sin embargo, me recuerda a una mezcla entre Sam Darnold y Jared Goff». Benkert escribió en X.

«Creo que Mendoza, en la situación correcta, podría ser un gran tipo de jugador armador. Tal vez incluso a Brees le guste si todo va bien. Lo más importante que pueden hacer los Raiders es conseguir el entrenador adecuado y las piezas correctas para construir una plantilla fuerte, no esperar que un mariscal de campo novato tenga éxito. Esto no es una acusación contra Mendoza; creo que es un jugador sólido, solo creo que el costo de oportunidad de lo que tiene el valor de la selección general número 1 en valor comercial o en un potencial fenómeno generacional en otras posiciones. es más de lo que Mendoza les aporta versus lo que podrían obtener a través del canje o la agencia libre”.

Los Raiders no necesitan QB móvil

Antes de que los Raiders contraten a un entrenador en jefe, no tiene mucho sentido sugerir qué tipo de mariscal de campo necesita el equipo. dicen que contratan Halcones Marinos de Seattle coordinador ofensivo Clint Kubiak – ¿No le gustaría un mariscal de campo que sea comparado con Sam Darnold?

No hay razón para sugerir que los Raiders necesiten un mariscal de campo móvil en este momento. Tom Brady tendrá una gran voz en la búsqueda de quarterback, y nunca corrió más de 110 yardas en una temporada.

La línea de pensamiento de Benkert no tiene mucho sentido

Sí, los Raiders tienen innumerables necesidades en toda la plantilla. Cambiar la selección número uno por un botín no es la peor idea que existe.

Dicho esto, los Raiders no han usado una selección de primera ronda en un mariscal de campo desde 2007. Mendoza es tan limpio como lo puede ser un prospecto. No, no va a correr una carrera de 40 yardas en 4.4, pero es inteligente, tiene buen brazo y es un excelente líder.

Hay perspectivas mucho peores en las que los Raiders pueden apostar. Cada posición tiene potencial de quiebra. Wilson Parecía una futura estrella saliendo de Texas Tech, pero ahora apenas puede entrar al campo. Es posible que Mendoza no sea un gran mariscal de campo de la NFL, pero nadie va a culpar a los Raiders por arriesgarse.