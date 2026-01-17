Oficial de policía fuera de servicio asesinado por agentes de seguridad – Oficial de la ley

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Carolina del Norte – Un hombre asesinado a tiros por agentes de seguridad de Camp Lejeune a principios de esta semana era un oficial de policía de Jacksonville, confirmó el jefe de policía. El incidente se describe como un «incidente de seguridad» y las autoridades han publicado pocos detalles.

La policía de Jacksonville identificó al oficial caído como Philip Chiorino. La policía dijo que fueron notificadas el martes por la Oficina del Mariscal Preboste de la base después de que ocurrió un tiroteo en el que estuvo involucrado un oficial.

Los funcionarios de Camp Lejeune confirmaron que el incidente ocurrió el martes por la tarde cerca de la escuela primaria Tarawa Terrace.

Las fuentes dicen que era un ex instructor de armas de fuego de la Marina que sirvió en varias giras en Afganistán.

Camp Lejeune y NCIS han publicado muy poca información sobre el tiroteo fatal hasta ahora.

Chiorino se desempeñó como oficial de recursos escolares en la escuela primaria Jacksonville Commons.

Chiorino se unió al Departamento de Policía de Jacksonville en agosto de 2024.