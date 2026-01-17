¡Trump es culpable de las bajas y difamación de la nación iraní!

IránVIVA – Irán considera al presidente de Estados Unidos, Donald Triunfo responsable de las bajas, pérdidas materiales y calumnias contra el país, afirmó el Líder Supremo de Irán Ali Jamenei el sábado 17 de enero de 2026.

Lea también: La ONU advierte a Trump que obedezca las normas territoriales que afectan el plan para apoderarse de Groenlandia



«Consideramos al Presidente COMO culpable por la pérdida de vidas, las pérdidas y las calumnias que causó contra la nación iraní», dijo Jamenei en su publicación en la red social X, según informó EntreSábado 17 de enero de 2026.

Una ola de protestas azotó a Irán a finales de diciembre de 2025 en medio de preocupaciones sobre el aumento de la inflación debido al debilitamiento del tipo de cambio del rial.

Lea también: Irán está furioso porque los países que son miembros del G7 serán sujetos a nuevas sanciones: ¡hipocresía!





Protestas en Irán (ilustración)

Desde el 8 de enero, a raíz de un llamamiento de Reza Pahlavi, hijo del sha de Irán depuesto en 1979, las acciones se han intensificado. El mismo día se bloqueó el acceso a Internet en el país.

Lea también: Premio Nobel de la Paz ‘traspasado’ a Trump, Comité Nobel Noruego: ¡No puede ser transferido!



En algunas ciudades, las protestas se convirtieron en enfrentamientos con la policía mientras los manifestantes gritaban consignas antigubernamentales. Hubo informes de víctimas entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

A finales de diciembre, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que apoyaría un nuevo ataque contra Irán si el país intentaba reanudar el desarrollo de sus programas nuclear y de misiles.

Luego, Trump amenazó con lanzar un gran ataque contra Irán si mataban a los manifestantes. También prometió apoyar al pueblo iraní si fuera necesario.

Para obtener información, Irán advirtió a varios países de la región de Medio Oriente que serían objetivos si Estados Unidos lanzara un ataque contra Teherán. La advertencia fue transmitida a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Turquía, tras la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir en medio de la ola de protestas antigubernamentales que azotan a Irán.

Un alto funcionario iraní dijo a Reuters el miércoles que Teherán había transmitido directamente a esos países que las bases militares estadounidenses en su territorio serían atacadas si Washington apuntara a Irán.

«Teherán ha dicho a los países de la región, desde Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos hasta Turquía, que las bases estadounidenses en esos países serán atacadas si Estados Unidos apunta a Irán», dijo el funcionario.

El funcionario añadió que Irán también pidió a los gobiernos de los países pertinentes que utilicen su influencia para evitar un posible ataque de Estados Unidos contra Irán.