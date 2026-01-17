La dirección del aeropuerto de Adisutjipto confirma la salida del avión ATR 42-500 de acuerdo con los procedimientos

Yogyakarta, VIVA – El mundo de la aviación indonesio está de luto por la noticia. contacto perdido aviones ATR 42-500 pertenece a Transporte Aéreo de Indonesia (IAT). La última señal de informe se detectó a las 13.17 WITA del sábado 17 de enero de 2026 en el área de Maros Regency, South Sulawesi (Sulsel).

El avión, fabricado en 2000 y con el número de serie 611, realizó un vuelo desde Yogyakarta Adi Sucipto (JOG) a Makassar Sultan Hasanuddin (UPG). Con el piloto al mando, el capitán Andy Dahananto.

El director general del aeropuerto de Adisutjipto, Wibowo Cahyono Soekadi, confirmó que la salida del avión ATR 42-500 de IAT se realizó de acuerdo con los procedimientos. Según él, todas las etapas de la salida, desde los controles de seguridad en el Security Check Point (SCP) hasta el proceso de embarque, se han realizado de acuerdo con las normas vigentes en el aeropuerto.

«Lo hemos hecho de acuerdo con los procedimientos aplicables en el aeropuerto», subrayó Wibowo, citado por Entre el sábado 17 de enero de 2026.

Wibowo dijo que el avión con el número de matrícula PK-THT despegó del aeropuerto Adisutjipto en Yogyakarta a las 08.08 WIB con destino a Makassar. Añadió que el avión partió con 10 personas a bordo.

«La tripulación es de siete personas y los pasajeros son tres», explicó Wibowo.

Anteriormente, el Ministerio de Transporte dijo que el avión se encontraba actualmente en etapa de búsqueda. El objetivo de la búsqueda se llevó a cabo en las montañas de piedra caliza de Bantimurung, aldea de Leang-leang, Regencia de Marros. Esta ubicación es también el Puesto de Mando de Basarnas.

Está previsto llevar a cabo una nueva búsqueda a través de un vuelo en helicóptero del TNI Air Force con Basarnas, programado para las 16:25 WITA.

AirNav Indonesia está preparando actualmente la emisión de un Aviso a los aviadores (NOTAM) sobre las actividades de búsqueda y rescate (buscar y Rescate)